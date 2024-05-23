Оригинальные способы оформления гостиной для удивления гостей

Топ-3 идеи для оригинального и красивого оформления гостиной

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы гостиная была приятной и уютной, важно правильно её оформлять.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Некоторые приёмы дизайна уже устарели, а другие потеряли свою оригинальность из-за частого использования.

Поэтому, чтобы удивить своих гостей, лучше выбирать самые интересные варианты обстановки.

Три идеи, которые стоит взять на заметку:

Яркий декор

Рекомендуется обставить гостиную минималистично: выбрать диван спокойной расцветки классической формы, оставить минимум мебели и использовать однотонные стены. Декор при этом может быть ярким, оригинальным и необычным. Однако важно, чтобы все элементы сочетались в едином стиле, отмечает дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости".

Пастельные оттенки

Многие недооценивают эффектность пастельной палитры, что является ошибкой. Нежные оттенки, используемые в оформлении мебели, стен или декора, способны выгодно подчеркнуть интерьер гостиной. Такая цветовая гамма всегда выглядит удачно.

Стильное дерево

Натуральное дерево считается премиальным материалом и создает теплую атмосферу в доме. Попробуйте добавить несколько элементов из натуральной древесины, таких как комод, тумбочка, стол или декор, чтобы добиться нужного эффекта.