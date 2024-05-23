Дрон-камикадзе ВСУ атаковал трактор в Брянской области: водитель получил травмы

Украинский дрон атаковал трактор в Брянской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в четверг, 23 мая, что в тот же день в селе Демьянки беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал трактор, сообщает argumenti. ru.

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По последним сведениям, ВСУ намеренно атаковали трактор, работавший в поле. Водитель сельскохозяйственной техники получил легкую контузию в результате нападения.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Трактор получил значительные повреждения.

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