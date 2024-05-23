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Запрет на въезд: норвегия вводит новые ограничения для россиян с 29 мая

Норвегия запретила въезд для россиян с 29 мая

1:52
Туризм

В Норвегии с 29 мая введены новые ограничения на посещение страны для граждан России. Теперь россиянам, чьи визиты не являются первостепенно важными, будет отказано во въезде. Эти меры касаются даже тех, у кого есть визы, выданные Норвегией или другими странами Шенгенского соглашения до ужесточения правил весной 2022 года.

Норвегия запретила въезд для россиян с 29 мая
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27 is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Изменения и исключения

Норвегия прекратила выдачу туристических виз для граждан РФ с 2022 года и запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Новые ограничения затрагивают поездки, не связанные с учебой, работой или посещением близких родственников в Норвегии.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение носит дискриминационный характер и негативно скажется на двусторонних отношениях. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, также отметила, что Россия примет ответные меры на недружественные шаги Норвегии.

Мнение экспертов

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что запрет на въезд в Норвегию не окажет значительного влияния, так как туристические поездки из России в эту страну были прекращены более года назад. Он подчеркнул, что основными направлениями для отдыха россиян сейчас являются Греция, Испания, Италия, Франция и Кипр, где количество туристов увеличилось на 150% по сравнению с прошлым годом.

В 2022 году Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ, что усложнило и удлинило процесс получения шенгенских виз для россиян.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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