Ароматное сырно-чесночное печенье: десерт и закуска. Руки сами тянутся за добавкой!

Сырно-чесночное печенье: необычная закуска

Сырно-чесночное печенье легко приготовить дома, поскольку используются довольно простые ингредиенты, такие как смесь для выпечки печенья, сыр чеддер, молоко и масло.

Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Попробуйте приготовить эту хрустящую закуску дома на выходных, и мы уверены, что это печенье понравится всем членам семьи.

Ингредиенты

4 стакана смеси для выпечки печенья

1,5 стакана молока

3 чайные ложки чесночного порошка

2 чашки сыра чеддер

1/2 стакана сливочного масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов, смажьте противень небольшим количеством сливочного масла. Перемешайте ложкой молоко, смесь для выпечки печенья и сыр чеддер. Выложите тесто ложкой на противень, выпекайте 20 минут. Растопите чесночный порошок и масло в стеклянной миске, поместив в микроволновую печь на минуту. Смажьте поверхность печенья приготовленной в миске масляной смесью. Ваше сырно-чесночное печенье готово.