Ароматное сырно-чесночное печенье: десерт и закуска. Руки сами тянутся за добавкой!

Сырно-чесночное печенье легко приготовить дома, поскольку используются довольно простые ингредиенты, такие как смесь для выпечки печенья, сыр чеддер, молоко и масло.
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Попробуйте приготовить эту хрустящую закуску дома на выходных, и мы уверены, что это печенье понравится всем членам семьи.
Ингредиенты
4 стакана смеси для выпечки печенья
1,5 стакана молока
3 чайные ложки чесночного порошка
2 чашки сыра чеддер
1/2 стакана сливочного масла
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов, смажьте противень небольшим количеством сливочного масла.
Перемешайте ложкой молоко, смесь для выпечки печенья и сыр чеддер. Выложите тесто ложкой на противень, выпекайте 20 минут.
Растопите чесночный порошок и масло в стеклянной миске, поместив в микроволновую печь на минуту. Смажьте поверхность печенья приготовленной в миске масляной смесью. Ваше сырно-чесночное печенье готово.