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Ароматное сырно-чесночное печенье: десерт и закуска. Руки сами тянутся за добавкой!

Сырно-чесночное печенье: необычная закуска

Еда

Сырно-чесночное печенье легко приготовить дома, поскольку используются довольно простые ингредиенты, такие как смесь для выпечки печенья, сыр чеддер, молоко и масло.

Сырно-чесночное печенье: необычная закуска
Фото: flickr.com by Mark Bonica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Попробуйте приготовить эту хрустящую закуску дома на выходных, и мы уверены, что это печенье понравится всем членам семьи.

Ингредиенты 

  • 4 стакана смеси для выпечки печенья
  • 1,5 стакана молока
  • 3 чайные ложки чесночного порошка
  • 2 чашки сыра чеддер
  • 1/2 стакана сливочного масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов, смажьте противень небольшим количеством сливочного масла.
  2. Перемешайте ложкой молоко, смесь для выпечки печенья и сыр чеддер. Выложите тесто ложкой на противень, выпекайте 20 минут.
  3. Растопите чесночный порошок и масло в стеклянной миске, поместив в микроволновую печь на минуту. Смажьте поверхность печенья приготовленной в миске масляной смесью. Ваше сырно-чесночное печенье готово.
ПЕЧЕНЬЕ С СЫРОМ мягкое и безумно вкусное
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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