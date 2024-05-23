Урожай будет гигантским: посадите эти растения в междурядья картофеля

Что можно посадить в междурядья картошки?

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый огородник знает, когда сажать картофель. Обычно его высаживают в ряды, оставляя между ними свободное пространство. Если посадить правильные культуры в междурядья картофеля, это положительно скажется на урожайности и иммунитете клубней. Неправильное соседство, наоборот, может навредить.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Картофель потребляет много питания из почвы, поэтому рядом с ним нужно сажать растения, которым требуется меньше питательных веществ, чтобы избежать конкуренции. Также не стоит сажать рядом овощи, имеющие общие заболевания и вредителей с картофелем.

В междурядьях картофеля хорошо растут такие культуры:

Листовая зелень — все виды салатов, базилик, листовая горчица, шпинат, мята, кориандр и т.п. Эти растения не требуют много питательных веществ, поэтому их можно выращивать рядом с картофелем. Также есть наблюдения, что листовая зелень может отпугивать колорадских жуков.

Хрен — улучшает вкусовые качества картофеля и снижает вероятность развития заболеваний.

Фасоль, особенно кустовая, насыщает почву азотом, что полезно для картофеля. Это соседство улучшает урожайность обеих культур. Фасоль защищает картофель от колорадского жука, а картофель борется с мексиканским жуком, который уничтожает фасоль.

Кукуруза — улучшает вкус картофеля, но её ботва не должна затенять картофельные кусты. Поэтому кукурузу лучше высаживать по краям картофельного участка.

Капуста — хороший сосед для картофеля, но может расти в междурядьях только при достаточной ширине (не менее 70 см), чтобы ботва картофеля не затеняла капустные кусты.

Лук и чеснок — выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей картофеля и снижают риск фитофтороза.

Свёкла — нейтральный сосед для картофеля, не мешающий росту друг друга и не обменивающийся болезнями.