Урожай будет гигантским: посадите эти растения в междурядья картофеля

Каждый огородник знает, когда сажать картофель. Обычно его высаживают в ряды, оставляя между ними свободное пространство. Если посадить правильные культуры в междурядья картофеля, это положительно скажется на урожайности и иммунитете клубней. Неправильное соседство, наоборот, может навредить.
Картофель потребляет много питания из почвы, поэтому рядом с ним нужно сажать растения, которым требуется меньше питательных веществ, чтобы избежать конкуренции. Также не стоит сажать рядом овощи, имеющие общие заболевания и вредителей с картофелем.
В междурядьях картофеля хорошо растут такие культуры:
Листовая зелень — все виды салатов, базилик, листовая горчица, шпинат, мята, кориандр и т.п. Эти растения не требуют много питательных веществ, поэтому их можно выращивать рядом с картофелем. Также есть наблюдения, что листовая зелень может отпугивать колорадских жуков.
Хрен — улучшает вкусовые качества картофеля и снижает вероятность развития заболеваний.
Фасоль, особенно кустовая, насыщает почву азотом, что полезно для картофеля. Это соседство улучшает урожайность обеих культур. Фасоль защищает картофель от колорадского жука, а картофель борется с мексиканским жуком, который уничтожает фасоль.
Кукуруза — улучшает вкус картофеля, но её ботва не должна затенять картофельные кусты. Поэтому кукурузу лучше высаживать по краям картофельного участка.
Капуста — хороший сосед для картофеля, но может расти в междурядьях только при достаточной ширине (не менее 70 см), чтобы ботва картофеля не затеняла капустные кусты.
Лук и чеснок — выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей картофеля и снижают риск фитофтороза.
Свёкла — нейтральный сосед для картофеля, не мешающий росту друг друга и не обменивающийся болезнями.
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