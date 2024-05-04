Тренер Бутова назвала шесть признаков успешного занятия спортом

Тренер Бутова назвала шесть признаков успешного занятия спортом

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Фитнес-инструктор Светлана Бутова назвала признаки успешной тренировки.

Фото: Елена Галабаева

Во-первых, это отсутствие боли.

По словам Бутовой, не стоит переживать, если после тренировки нет мышечной боли. Некоторые полагают, что это свидетельствует о малоэффективных занятиях. На самом деле в норме не должно ничего сильно болеть.

Во-вторых, в завершении упражнений должен быть не упадок сил, а прилив энергии. Если после тренировки чувствуется бодрость, это отличный знак.

Светлана Бутова, слова которой приводит "СЭ", считает, что после хорошей тренировки "просыпается" аппетит. Однако аэробные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде и плавание, уменьшают аппетит. Это объясняется изменением уровня гормонов, которые вызывают голод.

Еще один признак хорошей тренировки — полноценный сон. Рекомендуется более интенсивные занятия планировать на дневное время, а тренировки в медленном темпе — на вечернее.

Если со временем у вас улучшаются физические качества, такие как сила и выносливость, это тоже говорит о том, что вы успешно тренируетесь.