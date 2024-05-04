Редчайший пурпур обнаружен в руинах бани: императорский секрет III века раскрыт в Карлайле

Обнаружен уникальный тирийский пурпур в римской бане в Англии

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Найден крайне редкий образец тирийской пурпурной краски в руинах римской бани в крикетном клубе Карлайла. Это первое подобное открытие в Северной Европе и, возможно, в Римской империи.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Образец представляет собой мягко-фиолетовый комок, размером с мяч для гольфа, найденный в канализации бани III века. По результатам анализа ученых из Университета Ньюкасла, стало известно, что комок содержит бром и пчелиный воск, что свидетельствует о его высокой стоимости и принадлежности к императорскому двору Рима. Тирийский пурпур, получаемый из морских улиток Murex, требовал значительных затрат и труда, что делало его стоимостью выше золота, сообщает Wardell Armstrong.

Пурпурный комок из Карлайла может быть уникальной археологической находкой, доказывающей присутствие императора Септимия Севера в римском форте Укселодунум и его связь с Императорским двором в Йорке.