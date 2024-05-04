Косметика без "нормальной кожи": что скрывается за изменением маркировки

Существует ли на самом деле тип кожи, который можно назвать нормальным

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В ответ на просьбы потребителей о толерантности, известный холдинг принял решение перестать использовать термин "нормальная кожа" на своей косметике, что вызвало возмущение среди клиентов. Это явление, казалось бы, невероятное несколько лет назад, но теперь оно стало обыденным.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Но есть ли вообще такое понятие, как "нормальная кожа", и видели ли когда-либо людей с таким типом кожи? Понятие "нормальная кожа" обозначает идеальное состояние кожи, свободное от проблем, таких как аллергии, прыщи, жирный блеск и шелушения. Однако, периодически у всех могут возникать проблемы с кожей из-за различных факторов, таких как изменения климата, питания или стресса.

В связи с этим, косметологи поддерживают решение холдинга и считают, что важнее ориентироваться на конкретные проблемы кожи при выборе косметики, а не на ее тип. Для этого важно обращаться к специалистам, которые могут оценить состояние кожи и помочь подобрать подходящие средства ухода.