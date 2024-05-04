Лера Кудрявцева позавидовала Филиппу Киркорову: его пятую точку обсуждают больше, чем моё лицо

Телеведущая Лера Кудрявцева сравнила свою известность с популярностью Филиппа Киркорова.
Лера Кудрявцева, которая ещё не рассталась со своим костылём после перелома ноги, в шоу "Звезды" в VK Видео присоединилась к женской команде КВН "Раисы". Конкуренцию им составили комик Азамат Мусагалиев и певец Филипп Киркоров.
Кудрявцева заявила, что она вовсе не звезда, а хайпует только когда ломает себе конечности.
"А у меня что из талантов? Как у Ленина — только то, что я хорошо сохранилась. А Киркоров. Ну как мне соперничать с человеком, чьи ягодицы обсуждают чаще, чем мое лицо?" — острила 52-летняя телеведущая.
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