Лера Кудрявцева позавидовала Филиппу Киркорову: его пятую точку обсуждают больше, чем моё лицо

Лера Кудрявцева восхитилась популярностью Филиппа Киркорова

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Телеведущая Лера Кудрявцева сравнила свою известность с популярностью Филиппа Киркорова.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public domain

Лера Кудрявцева, которая ещё не рассталась со своим костылём после перелома ноги, в шоу "Звезды" в VK Видео присоединилась к женской команде КВН "Раисы". Конкуренцию им составили комик Азамат Мусагалиев и певец Филипп Киркоров.

Кудрявцева заявила, что она вовсе не звезда, а хайпует только когда ломает себе конечности.

"А у меня что из талантов? Как у Ленина — только то, что я хорошо сохранилась. А Киркоров. Ну как мне соперничать с человеком, чьи ягодицы обсуждают чаще, чем мое лицо?" — острила 52-летняя телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева призвала спасать Анастасию Волочкову, а не глумиться над ней.