Индийским пенсионерам разрешили покупать страховку

Индия вводит послабления в политике страхования

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

IRDAI отменил возрастной потолок для покупки полисов медицинского страхования с 1 апреля 2024 года. Страховщики должны предлагать продукты медицинского страхования для всех возрастных групп.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Шаг направлен на создание более инклюзивной экосистемы здравоохранения в Индии и поощрение диверсификации продуктовых предложений. IRDAI принял директиву, запрещающую медицинским страховщикам отклонять претензии на основании ранее существовавших условий через 36 месяцев после покупки полиса.

Страховым компаниям запрещено вводить полисы медицинского страхования, основанные на возмещении ущерба, компенсирующие больничные расходы. Вместо этого им разрешено предоставлять только льготные полисы с фиксированными расходами в случае возникновения покрываемого заболевания.