Россия нашла способ обеспечить свой суверенитет

Главный итог прошедшего 8 сентября единого дня голосования (ЕДГ) в том, что Россия нашла собственный вариант политической системы, который обеспечивает участие в ней оппозиции и исключает вмешательство извне.

"Глубинный народ" отвергает "соросят" и "миллиардеров"

Страсти вокруг Алексея Навального кипят среди широкого круга узкой публики. Это определенный сегмент либерального интернета и поддерживающих его украинских троллей. "Глубинному народу" России, как показал ЕДГ 8 сентября, оппозиция, проплаченная из американских фондов, не интересна. Население прекрасно понимает, что она занята "раскачиванием лодки" на американские деньги, а не конструктивной критикой.

Даже в Москве многотысячные "протесты", собранные "соросятами" по вопросу недопуска на выборы фальшивоподписчиков, основную часть населения не взволновали. Московский избиратель 8 сентября выбрал кандидатов-патриотов с насущными программами, а не голословных оппозиционеров Владимиру Путину и "Единой России". Например, в округе №17 с отрывом в 5 тысяч голосов от представителя "независимых бизнесменов" Анастасии Татуловой победил 20-летний коммунист Виктор Максимов, который призывал не голосовать за "засланных мэрией миллиардеров и псевдо-оппозиционеров".

В округе №45 в ЦАО и Сокольниках одна из таких "миллиардерш" проректор ВШЭ Валерия Касамара уступила почти 2 тысячи голосов представителю "Справедливой России" Магомету Яндиеву, а в округе №18 в ВАО коммунист Елена Янчук — защитница жилищных прав жителей Измайлова, почти вдвое опередила представителя "либеральной интеллигенции" , главреда телеканала "Моя планета" Николая Табашникова. Или еще пример. Тележурналист-патриот Роман Бабаян — противник застройки небоскребами своего района, на 3 тысячи голосов опередил активистку "Левого фронта", супругу осужденного по "болотному делу" Анастасию Удальцову от КПРФ в округе №5 .

В регионах же в ЕДГ на выборах губернаторов все врио глав регионов и действующие губернаторы одержали победу в первом туре, и это (за редким исключением в лице самовыдвиженцев) представители "Единой России". Единственным субъектом Федерации, выбивающимся из этого контекста, стал Хабаровский край, где партией был взят контроль не только над губернаторским креслом (в прошлом году — Сергей Фургал), но и над заксобранием.

Россия сосредоточилась под два фактора: война и экономика

Тем не менее, этот случай совсем не льет воду на мельницу теории Навального об "умном голосовании" (голосовать за любого кандидата, но не от "Единой России"). Дело в том, что в России формируется политическая система которая показывает, что она обладает устойчивостью.

Это очень важный момент, поскольку мы видим, как разрушаются страны постсоветского пространства (Молдавия, Грузия, Киргизия, Армения), принявшие западную парламентскую модель управления государством. Кстати, и на Западе эта модель устарела и ведет к нестабильности. Возьмем хотя бы Великобританию с ее "брекситом", или Испанию, Германию, где месяцами парламент не может сформировать правительство. Парламентская модель хороша при благоприятном развитии государства, но как только начинаются экономические проблемы или война, эта модель не эффективна.

Россия находится в состоянии экономического кризиса и гибридной войны с Западом. Поэтому разброд и шатание, свойственные нынешней парламентской модели, ей противопоказаны. Но и автократия и тоталитаризм, свойственные слабо уравновешенной парламентом президентской модели — опасны. Тоталитарная модель приводит к замещению здоровой оппозиции на силы в стиле "а-ля Навальный", которые занимают ее нишу и ведут к краху суверенного государства. Со страхом можно ожидать скорую гибель авторитарных режимов, прежде всего, в Китае, а на постсоветском пространстве — в Казахстане и Белоруссии.

В России же, власти, как мы видим, сумели извлечь выводы из своих просчетов прошлогоднего ЕДГ. Так, направленные в предвыборные регионы врио, прекрасно справились с налаживанием обратной связи с населением. Маленький штрих — даже мэр Тулуна, пострадавшего от наводнений, где у граждан было много претензий к властям, был переизбран. Эту победу Дмитрий Медведев приписал своей партии "Единая Россия". Если это партия власти, то возразить нечего. Ее можно критиковать, но нужно и похвалить.

Феномен Хабаровского края — не феномен

Что касается Хабаровского края, то трудно себе представить, чтобы в Китае или Казахстане область возглавили оппозиционные парламентские партии, а в России это нормально. Теперь население будет смотреть и сравнивать. Представляется, что будь у коммунистов более деятельный и харизматичный лидер, то и они могли бы восстановить часть "красного пояса". Сейчас это не воспринималось бы, как во времена Ельцина возвратом в тоталитаризм.

В России зарождается политическая система, которая не дает раскачивать лодку суверенитета, так как с одной стороны оппозиции, воспринимаемой народом, дается возможность руководить субъектами Федерации, а с другой стороны — власть жестко ограничивает влияние извне, что вполне оправдано, потому что гибридная война с Западом — это надолго. И если там строго следят за лицами подобными Марии Бутиной, или вот, в Болгарии на этой неделе арестованы "русофилы", "работающие на Москву", то почему бы нам не отвечать тем же в отношении "соросят"?

Поэтому надо всячески поддерживать следственные действия СК РФ в отношении расследования легализации средств, направленных на финансирование некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), а также инициативу спикера Вячеслава Володина о расследовании в рамках парламентской комиссии деятельности Навального и Любови Соболь, как завербованных Западом агентов.

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