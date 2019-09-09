Матвейчев: после выборов в оппозиции начнутся очень серьезные разборки

В России в воскресение состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах.

Выборы выиграли все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители. Вторых туров не будет. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия "жахнула на этих выборах всех" и что прогнозы о ее проигрыше рассыпались. В Мосгордуму прошли 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

"Правда.Ру" обратилась к политологу Олегу Матвейчеву с просьбой прокомментировать прошедшие выборы.

Говоря о том, что выборы губернаторов уложились в один тур, он отметил, что власть еще с прошлой осени извлекла уроки из вторых туров, и основной состоял в том, что кандидатам надо "убрать красные ковровые дорожки, все эти активы по 300 человек и идти в народ общаться, то есть показать себя обычными нормальными людьми, которые не где-то там высоко сидят, а интересуются проблемами граждан и эффективно их решают".

"Так было и сделано. Уже поэтому и весной, и тем более летом мы увидели, что все губернаторы набирают рейтинг, все исполняющие обязанности набирают высокий рейтинг и никаких вторых туров не предвидится", - сказал политолог.

Комментируя невысокую (20% с небольшим) явку на выборах в Мосгордуму и губернатора Санкт-Петербурга, он подчеркнул, что их уровень ниже, чем у выборов мэра или тем более президента.

"Любая явка за 20% уже считается высокой. Тем не менее, мы все равно говорим о том, что явка низкая. В Санкт-Петербурге на это повлияло, что одновременно были муниципальные выборы, там было много кандидатов, много острой борьбы, часто довольно непорядочной борьбы и т.д. - это запутало людей, - выразил свое мнение Матвейчев. - В Москве такую же путаницу сыграли все истории с многочисленными списками, умными голосованиями, глупыми голосованиями, списками непонятных разных кандидатов, разных партий. Человек когда куда-то идет? Когда у него есть цель, мотивация - тогда он понимает, что делает".

"Но когда человек запутался настолько, что он не понимает за кого голосовать, он не понимает, какой осмысленный поступок он совершает - то решает, что ему лучше не высовываться и "за умного сойдешь". Поэтому умное голосование состоялось в том, что люди умно остались дома. Хотя на самом деле, мне кажется, что большинство людей, а это 70% москвичей, которые поддерживают действующую власть, поддерживают Собянина, вполне могли бы пойти и действительно власть поддержать", - добавил собеседник "Правды.Ру".

Он заявил, что для многих осталось загадкой, кто был кандидатами от власти в округах: "Я знаю людей, которые абсолютно лояльно настроены и к "Единой России", и к Собянину лично, и так далее, которые пришли даже на участки, но не понимали, за кого надо голосовать. Поэтому здесь, конечно, тоже нужно разбираться. А так все равно в любом случае большинство в Мосгордуме сохранила за собой власть и ничего там страшного не произошло".

Политолог также ответил на вопрос о том, что удалось и что не удалось власти и оппозиции на этих выборах. По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда было четыре вторых тура, когда оппозиция считала, что она празднует триумф, в этом году "им не остается практически ничего, никаких вторых туров".

"И то, что они взяли треть мест в Мосгордуме - но это же не значит, что одна партия, или Навальный, или еще кто-то взял. Взяли и коммунисты, и эсеры, и "Яблоко" - это люди совершенно разрозненные, с разными убеждениями. Более того, сейчас в оппозиции начнутся очень серьезные разборки. Для людей либеральных взглядов, которые жизнь посвятили борьбе со Сталиным, Советским Союзом и так далее, сейчас получилось, что Навальный (а он этим хвастается) провел 10 депутатов-коммунистов, сталинистов в Московскую Думу, им помог. За это нужно не то что нерукопожатным стать, быть проклятым. Чучело Навального должно висеть в "Ельцин-центре", в которое они будут иголки втыкать за такое поведение", - заявил Олег Матвейчев

"Ни одной значимой победы, ничего нет такого, чем бы сейчас оппозиция могла похвастать в этом выборном сезоне. Если только ЛДПР в Хабаровске, но это продолжение прошлой победы прошлого года. В Хабаровске губернатор Сергей Фургал продолжает укреплять власть и устраивать личную диктатуру в Хабаровском крае. Будет нести всю полноту ответственности за все, что в этом крае происходит, раз он там своих родственников поизбирал, друзей поизбирал во все органы власти. Посмотрим, к чему это приведет в итоге", - добавил политолог.

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