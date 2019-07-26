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Автор Редакция рубрики "Мир"

Леонид Крутаков: мировая элита не сдастся без боя

Мир print

США не долго задержались на мировом Олимпе. Снова наступает время биполярья. Понятно, что мир будет уже другим. Но каким? Какие центры силы станут важнейшими? И почему нынешняя мировая элита не успокоится, будет стараться сохранить власть и сопротивляться до последнего? Возможно, даже до последнего человека на планете Земля…


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Обо всем этом и многом другом в эфире программы "Необычная неделя" с генеральным директором "Правды.Ру" Инной Новиковой рассказал российский политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: Запад не может не конфликтовать с Россией

Как устранить глобальные противоречия без мировой войны?

— Леонид, США недолго были мировым гегемоном, мир снова становится биполярным. Но альтернатива пока еще до конца не оформилась. Как это происходит, какие формы это может принять?

— Да, мы фактически вступаем опять же в период биполярья, когда есть интересы одной группы стран и интересы другой группы стран. Если в прежнем биполярье Советский Союз был в своей части локомотивом, то теперь очевидно, что основные издержки лягут на Китай. В этом для нас есть и свои преимущества, и свои риски.

Мы в недавнее время попались в Вашингтонский консенсус и оказались там даже не пассажирами третьего класса, а кочегарами в трюме, чтобы уголь подбрасывать в этот большой корабль, на котором плывут белые люди.

Понятно, что альтернатива и позиция Китая России ближе и понятнее в отличие от позиции Запада. Мы долго колотились в эту дверь, но нас не пускали. Мы развернулись — оказывается, у нас с другого крыльца такой гигант вырос, который давно говорит: "Ребята, мы готовы с вами работать. Инвестиции нужны? Они у нас есть, их у нас есть, пожалуйста".

То есть мы создаем очевидно новый формат. Идет политическое сближение, и военное сближение (совместные учения), и экономическое с учетом строительства трубопроводов. Сейчас есть новый проект по освоению Арктики, озвученный "Роснефтью", где очевидно, Китай и Индия будут ключевыми интересантами, потому что по Северному морскому пути поставлять можно только на азиатские рынки.

И для них это, конечно, новые перспективы и новые возможности роста. Поэтому идет экономически-политическая консолидация Евразии как континента. Если раньше Евразия обустроена была как два разных рынка — Европа и Азия, и морем они сообщались, а Россия как черная дыра была, Транссиб практически не использовался, то теперь идет формирование единой большой Евразии.

А для Китая и, тем более, Евразии в целом Европа — это маленький полуостров. Это совсем не центр мира. Китай — полтора миллиарда, а Европа — 500 миллионов, всего одна треть. Индия — миллиард триста. Семь миллиардов — население всей Земли. Как раз к Китаю и Индии добавить Индокитай — получается половина населения планеты. Ближний Восток еще пристегните…

Если взглянуть на карту проекта Китая "Один пояс — один путь", то по факту там несколько путей. Это и сухопутный, и через Суэцкий канал, и Северный морской путь тоже недавно включили в этот проект. То есть фактически происходит интеграция всей Евразии, причем на новых условиях.

Для островной цивилизации англосаксов это является кошмаром и крушением: "А зачем мы нужны?" Потому что они еще контролируют моря и поставки морем, правила устанавливают. А если это все будет идти под эгидой других государств? Зачем шестой американский флот в Персидском заливе тогда нужен? Он же помехой будет.

— Ну, шестой американский флот уже давно не только на Украину, но и в Белоруссию заходит… Он везде. У него масса дел, надо демократию продвигать, особенно в нефтеносные страны.

— Ну вот видите. Дел масса. Сейчас вообще огромная масса, потому что единственное, что США в этих условиях остается, когда идет падение их империи, их влияния, — больше кричать, угрожать, пугать и делать все возможное в этом плане. И ведь главное, что все это происходит не просто на фоне их общего падения, а параллельно растут другие центры мира: Китай, Россия.

— Ну так же всегда было. Это же естественно. Какие-то страны росли, становились великими державами, потом империи поднимались и опускались, распадались и разрушались…

— Абсолютно. Но для тех, кто поднимается, это перспектива, а для тех, кто опускается, это катастрофа. Поэтому они будут сопротивляться и биться. Сил у них еще много, возможностей контролировать пространство много. Поэтому я думаю, что та элита, которая финансирует партии и все прочее, будет элементарно считать выгоды от того или другого процесса. И у меня есть ощущение серьезной угрозы, глобального катаклизма. Загнанные в угол могут пойти на все.

— Вы, к сожалению, не первый, кто это говорит, хотя все-таки хочется надеяться на разумность. Ведь очень верно сказано, что после третьей мировой войны следующая война будет с дубинками и палками.

— Это правда, но для элиты ведь главный вопрос даже не деньги, а господство и власть. Если для того, чтобы сохранить свою власть, надо половину населения Земли будет выкосить, они выкосят, не задумываясь.

— Но это если они будут уверены, что сами-то выживут и даже чем-то поживятся…

— Я думаю, что бункеры у них давно готовы, возможности жизнеобеспечения совершенствуются… Ключевой вопрос не вопрос потери денег, потому что власть конвертируется в деньги, а деньги — во власть. Но власть — первичный ресурс, а не деньги. Деньги появились потом. Деньги — это некий инструмент, система отсчета, учета власти, силы и всего прочего. Ничего другого. Это просто некий эквивалент учета. Поэтому они будут решать вопрос именно с этой точки зрения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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