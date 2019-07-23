Леонид Крутаков: Запад не может не конфликтовать с Россией

Зачем США и Британия придумывают фейки о России? Почему мир меняется, США стремительно теряет позиции, но не расстается с планами взять под контроль Россию? Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой в передаче "Необычная неделя" рассказал российский политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

— Леонид, США и Британия готовят новые разрушительные фейки об окружении Путина. Как вы оцениваете это и нынешнюю международную ситуацию в целом?

— Цели и задачи мирового гегемона в последние годы совершенно не изменились. У них одна главная проблема — это Россия, потому что здесь находятся ключевые ресурсы для развития мировой экономики, которые политически не подконтрольны Соединенным Штатам Америки, главному мировому финансисту и инвестору. Собственно, этим и вызван конфликт.

И большой политический кризис был этим вызван, потому что пока Россия следовала в русле США, они были спокойны за те ресурсы, которые находятся на территории России. Это прежде всего нефть, газ, палладий, другие редкоземельные металлы и еще многое. Россия — это 30 процентов мировых запасов полезных ископаемых, это ключевой ресурс для роста экономики в будущем. И пока они были подконтрольны, не было проблем.

Джон Мейнард Кейнс в свое время сформулировал эту проблему очень точно: если вы вкладываетесь в активы на другой территории, то рано или поздно выгоды, которые вы от этого получаете, приведут к колоссальным проблемам в вопросах безопасности. Вот мы, собственно, это и наблюдаем.

Понятно, что формулируется мировой конфликт как противостояние Китая и США, потому что они связаны по конечному продукту. США — главный инвестор, а Китай — главный производитель, такая мировая фабрика, но без ресурсов. Допустим, цементный завод — это Китай, его контора — США, а карьер — это Россия.

Вот если карьер убрать из этой схемы, она не работает. Ни так ни сяк. Поэтому Россия — ключевой элемент в цепочке мирового производства. И все зависит от того, с кем она будет дружить или кто ее возьмет под контроль. Мы это наблюдаем со времен открытия нефти и захватом "Стандарт Ойл" мирового рынка. Тогда тоже главным конкурентом "Стандарт Ойл" был Баку — бакинские нефтяные прииски.

Поэтому конфликт сохраняется. Россия как центр иной модели развития не нужна Западу, потому что в его картине сильной России не существует. Это для Запада не страна, а территория для освоения. Но территория сопротивляется, население сопротивляется, политические элиты не хотят уходить в небытие. Вот поэтому такой конфликт мы и наблюдаем.

— Но эта ситуация, была практически полностью подконтрольна Западу только в 90-х — начале нулевых годов. Уже почти 20 лет Россия перестала следовать полностью в фарватере США. А до этого тоже такого не было.

— Абсолютно точно. Россия всегда была ключевым игроком, пока мировая повестка была евроцентрична, европейский центр был наиболее сильным. Самые длительные мирные периоды в истории Европы были, когда Россия выходила на политическую арену в качестве ключевого игрока. Это и Священный союз, когда Россия с Германией и Австрией обеспечивали отсутствие войны, прекращали любые войны.

Сейчас повестка переместилась за океан, Европа — такая же периферия для США, как Россия и Китай. США себя мыслят центром, неслучайно у них Капитолий… Они себя продолжателями Рима ощущают.

— Как вы оцениваете перспективы дальнейших санкций против России? Уже много стран говорят о том, что пора их прекращать и нормально сотрудничать. Давно уже видно, что смысла нет, но тем не менее перевешивали те, кто считал, что надо продолжать. Сейчас пошла обратная тенденция, но новая глава Еврокомиссии, бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен сказала, что с Россией надо вести диалог, но с позиции силы.

— Но ведь смешно же звучит из уст главы Еврокомиссии. Ну а другой повестки нет. У них одна повестка: надо сменить режим в России и заставить ее следовать в русле их глобального проекта. Ведь без этого он буксует. Мы видим, что экономика не растет не только в России. Экономика не растет в мире. Рост экономики только симулируется.

Из каждых ста долларов глобальных проводок только два касаются реальных товарных поставок и услуг. Все остальное — это спекулятивные сделки. Это количество смягчения, когда за десять лет мировая денежная масса в долларовом выражении выросла на 40 процентов. Мировая экономика за это время на столько не выросла.

Это такой колоссальный денежный пузырь. Чтобы его сдуть, ему нужны реальные активы. Эти активы находятся в Китае, в России и на Ближнем Востоке. В этом смысле ресурсные активы гораздо предпочтительнее, чем трудовые и производственные, потому что их можно включать в цепочку мировой стоимости без населения.

Потому что нефть — в земле, она сама по себе уже стоит денег. Газ, уголь, палладий, медь, металлы, алюминий — все что угодно, находясь в земле, уже стоит больших денег. Господь Бог эту цену уже определил, не мы создавали эту землю. И поэтому для них, конечно, предпочтительнее все это захватить.

Ресурсы России должны наполнить финансовый пузырь Запада, для того чтобы он не лопнул, чтобы не было колоссального экономического взрыва, который может разразиться в любую минуту… Собственно говоря, мир уже находится в периоде, подобном Великой депрессии. У нас сейчас — великая рецессия. С 2008 года мировая экономика не растет.

Продолжение беседы следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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