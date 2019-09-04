Жириновский: спортсмены, врачи и педагоги не должны быть депутатами

Нельзя, чтобы депутатами были спортсмены, врачи, педагоги, заявил Владимир Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, которые приводит сайт партии, у людей этих профессий и так огромная нагрузка.

"Что, главврач будет сидеть с проблемами граждан, разбираться на приёме избирателей? Не будет, это огромная нагрузка, на ней и так вся больница. Тут нужно выбирать что-то одно, пусть больных лечит", - сказал политик.

Напомним, 8 сентября в России состоится единый день голосования. В 85 регионах пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сегодня заявила, что избирательная система страны полностью готова к выборам. Она также рассказала, что в комиссию поступило более 1,7 тыс. обращений от избирателей. В основном они касаются муниципальных выборов в Санкт-Петербурге и избирательной кампании в Москве.

Читайте также:

Жириновский предложил отменить выборы в Москве