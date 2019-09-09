Все временно исполняющие обязанности глав регионов, а также действующие руководители субъектов, принявшие участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу.
По предварительным результатам, на выборах в своих регионах побеждают десять врио: Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Игорь Бабушкин в Астраханской области, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Алексей Текслер в Челябинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае.
Трое действующих глав регионов также побеждают на выборах. Это Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Кувшинников в Вологодской области и Владимир Владимиров в Ставропольском крае.
По информации ЦИК, Александр Осипов в Забайкалье одерживает самую уверенную победу, он набрал 89,61% голосов избирателей. На данный момент подсчитаны 99,89% протоколов участковых избирательных комиссий.
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