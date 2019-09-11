В Госдуме вновь включили диско-хит про "подрывную деятельность"

В рамках работы депутатской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, помимо возможных неспортивных действий посольств иностранных государств и СМИ, парламентарии обещают изучить деятельность Алексея Навального и Любови Соболь.

Расследование, если оно проводится досконально и без оглядки на конъюнктуру, всегда предпочтительнее сочинительства площадных лозунгов и безапелляционных обвинений, от какой из сторон они бы ни исходили.

В США тоже продолжительное время изучали, кто на ком стоял. В итоге американский прокурор с близкой советскому любителю кино фамилией Мюллер не нашёл сговора президента США с Россией, да и тема вмешательства в американские выборы в итоге выглядела довольно хворо.

Полагаю, что опубликованные на сайтах иностранных посольств схемы движения протестующих в Москве вряд ли станут доказательством вмешательства. Дипмиссии всегда обозначают своим гражданам, находящимся в какой-либо стране, места, которые лучше обойти. Ну, чтобы чего не вышло и дипломатам не пришлось бы разбираться с возможными проблемами соотечественников.

Формы подачи информации бывают разными. Возможно, в случае со схемой был выбран не самый подходящий статусу дипмиссии в контексте событий в Москве способ. В медийном плане такая публикация схемы, разумеется — повод попенять иноземцам. Депутаты пообещали тщательно разобраться и определить — было ли то самое вмешательство или нет.

Существует необходимый протестный фактор, который достаточно слегка подогреть или талантливо обратить на него внимание. Должна быть реальная острая проблема, которая либо умалчивается властями, либо игнорируется, либо решение по ней не во всём согласуется с балансом буквы закона и правоприменения. Иными словами, повод для протеста изначально рождается внутри, а не во внешней среде.

Предположу, что совсем не американские дипломаты уговорили русских хирургов, чтобы те массово написали заявления о своём увольнении. Не британцы заставили приобщиться к казённым денежкам на космодроме "Восточный" и не голландцы халатно отнеслись к проверке состояния дамб на реках у наших восточных городов. Не бельгийские полицейские подкидывали наркотики журналисту.

Когда же иностранные СМИ рассказывают о событиях в России, а наши государственные делают вид, что ничего не происходит и уводят аудиторию в неуместную бравурную тональность, кухонное недовольство в какой-то момент абсолютно предсказуемо трансформируется в публичный протест.

В Улан-Удэ произошёл клинч после выборов мэра. Граждане протестуют. ОМОН и полиция словом и действием призывают граждан не выпрямлять скрепы. Об этом первыми должны были рассказать федеральные СМИ. Причём показать ситуацию такой, какая она есть. Речь же о наших гражданах, о своих.

Я периодически изучаю публикации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в деятельности которого принимает непосредственное участие и Любовь Соболь, с которой в Государственной думе тоже пообещали разобраться.

Важно уточнить, что ни к одному из упомянутых сотрудников ФБК я никогда не испытывал симпатии. Мне стала любопытна идея председателя Государственной думы разобраться с ними в контексте поиска связи публикаций ФБК с происками Госдепа США, американской и, возможно, других иностранных разведок.

Полагаю, что всё-таки для вмешивающихся во внутренние дела России было бы накладно финансировать "государевых людей", о которых рассказывает ФБК. Вряд ли бы извне способствовали приобретению ими десятков люксовых автомобилей, элитных квартир, недвижимости за рубежом и бизнеса только для того, чтобы Навальный и Соболь смогли снять сюжеты, получить порцию славы и призвать граждан к обструкции правящей партии.

Собственно, мне, как обычному зрителю, интересно, отчего бы правоохранителям не поинтересоваться, врут Навальный с Соболь или нет. Либо уличили бы авторов публикаций во лжи, либо подтвердили их правоту. Тем более борьба с коррупцией вроде бы заявлена в качестве одного из приоритетов для развития страны. Я понимаю, что главное в ходе расследования — не выйти на самого себя, но тем не менее.

Я бы с интересном ознакомился и с обоснованием того, что Навальный и Соболь — практически иностранные шпионы, равно как и с документом, который расскажет, что всё-таки не нашли порочащие их связи.

Непредвзятое и состязательное по смыслу разбирательство могло бы выключить это нескончаемое политическое диско про "пятую колонну". Хотелось бы, например, увидеть платёжки, какие-либо другие обличающие документы, чтобы уж наверняка и по-взрослому.

В противном случае унылое диско всего лишь перейдёт на новый ритмический бит. Тогда не стоит удивляться, если общество потребует тяжёлый рок или убойный трэш вместо политического Болливуда.

Давно уже просятся катарсис и финал, чтобы началось новое кино, причём внятное и талантливое. Кино, которое хочется смотреть, пересматривать и, что важно, в котором хотелось бы и участвовать.