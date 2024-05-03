Как пищевые инфекции могут навредить вашему мозгу: учёные раскрыли механизм воздействия

Folia Parasitologica: пищевое отравление влияет на умственные способности человека

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Паразитологи и эволюционные биологи из Университета Карлова в Праге выявили, что пищевое отравление может оказывать негативное влияние на когнитивные способности человека.

Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0

Исследования, опубликованные в журнале Folia Parasitologica, подчеркивают влияние бактерий Borrelia burgdorferi sl и протистов Toxoplasma gondii на психическое и физическое здоровье, а также поведение человека.

Недавнее онлайн-исследование с участием 7762 человек показало, что инфицированные T. gondii испытывают ухудшение психического и физического здоровья, а зараженные Borrelia spp. — ухудшение физического состояния. Также обнаружены различия в личностных качествах между инфицированными и неинфицированными людьми.

Эти данные подчеркивают важность дальнейших исследований в области влияния инфекций на человеческий организм.