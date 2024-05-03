Как пищевые инфекции могут навредить вашему мозгу: учёные раскрыли механизм воздействия

Паразитологи и эволюционные биологи из Университета Карлова в Праге выявили, что пищевое отравление может оказывать негативное влияние на когнитивные способности человека.
Исследования, опубликованные в журнале Folia Parasitologica, подчеркивают влияние бактерий Borrelia burgdorferi sl и протистов Toxoplasma gondii на психическое и физическое здоровье, а также поведение человека.
Недавнее онлайн-исследование с участием 7762 человек показало, что инфицированные T. gondii испытывают ухудшение психического и физического здоровья, а зараженные Borrelia spp. — ухудшение физического состояния. Также обнаружены различия в личностных качествах между инфицированными и неинфицированными людьми.
Эти данные подчеркивают важность дальнейших исследований в области влияния инфекций на человеческий организм.
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