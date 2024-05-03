Туристка провела начало отпуска в тюрьме Раротонги за пьяное сопротивление полиции

Туристка начала свой отпуск на острове Раротонга в Тихом океане с ареста из-за пьяного дебоша, сообщает NZ Herald.
В среду, 24 апреля, Ирен Джой Эдвардс была привлечена к ответственности перед уголовным судом Островов Кука, включая Раротонгу. По прибытии в аэропорт в состоянии алкогольного опьянения она сопротивлялась полиции, что привело к её задержанию на 48 часов.
На судебных слушаниях Эдвардс признала, что её вспышка гнева была ошибкой и она недооценила эффект алкоголя на большой высоте. В итоге с неё сняли обвинения, но она должна оплатить судебные расходы в размере 150 долларов (приблизительно 13,8 тысячи рублей).
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