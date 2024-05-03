Туристка провела начало отпуска в тюрьме Раротонги за пьяное сопротивление полиции

Пьяная туристка прилетела на остров и провела начало отпуска за решеткой

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка начала свой отпуск на острове Раротонга в Тихом океане с ареста из-за пьяного дебоша, сообщает NZ Herald.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В среду, 24 апреля, Ирен Джой Эдвардс была привлечена к ответственности перед уголовным судом Островов Кука, включая Раротонгу. По прибытии в аэропорт в состоянии алкогольного опьянения она сопротивлялась полиции, что привело к её задержанию на 48 часов.

На судебных слушаниях Эдвардс признала, что её вспышка гнева была ошибкой и она недооценила эффект алкоголя на большой высоте. В итоге с неё сняли обвинения, но она должна оплатить судебные расходы в размере 150 долларов (приблизительно 13,8 тысячи рублей).