Леонид Крутаков: власть должна выращивать оппозицию

Почему председатель ГД Вячеслав Володин озаботился изменением Конституции РФ и захотел больше полномочий Госдуме? Зачем нужна оппозиция? Почему власть должна о ней заботиться? Почему в других странах оппозиция — национальная, а у нас — антигосударственная? Что нужно сделать для обеспечения нормального трансфера власти? Как не забыть свою историю и не потерять будущее?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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— Леонид, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал статью о том, что надо менять Конституцию и дать больше полномочий Думе. Как вы оцениваете этот шаг? Это какие-то первые звоночки?

— Давно пора.

— Но президент говорил, что Конституция у нас прекрасная и соответствует времени, поэтому менять ничего не надо.

— Я не знаю, что они конкретно хотят поменять в Конституции сейчас. Понятно, что это им нужно, чтобы обеспечить нужные видимые формальные изменения, при этом по сути фактически ничего не меняя. Но я точно знаю, что отсутствие внятной оппозиции в стране — это недоработка власти. Если вся наша оппозиция — на уровне плинтуса, то это проблема власти. Потому что когда придет время сменять формат или модель, то с кем, каким образом? С мышами будете договариваться, кто придет к власти?

Когда Советский Союз рухнул, к власти пришли мыши — начальники отделов в розовых штанишках, которые не понимали сути, как механизм работает. Но они решили, что они могут руководить государством на основе учебников третьего курса Бостонского экономического университета. Им казалось, что этого достаточно для понимания принципов действия хозяйственных механизмов. Они стали все менять.

Для чего существует парламент? Для того, чтобы там консолидировались какие-то противоречия и отрицательный потенциал, чтобы его можно было обсудить, чтобы власть могла с этим вовремя и эффективно справиться и вести конструктивный диалог с оппозицией. Потому что в чем смысл американской системы или английской? Две партии — общая стратегия.

— Да не очень уж там и отличаются эти партии.

— Вот тем более, они не очень разнятся. Это и правильно, потому что обострение идет глобальное, межстрановое. Они же там все национально ориентированные. А у нас в том-то и проблема, что оппозиция не национально ориентированная. Вот задача власти, чтобы оппозиция была серьезная и работоспособная, но она была национально ориентированная. Тогда с ней можно найти общий язык и договориться о стратегии.

— Власть должна выращивать оппозицию?

— Конечно. А у нас с этим прямо беда. Не мыши даже, а микрофлора биологическая, которая паразитирует на недостатках.

— А что может сделать власть в этом плане?

— В свое время были сделаны правильные шаги, когда убрали мажоритарку и партийную систему ввели. Партийное строительство — это единственное, что может объединять федеративное государство. Тогда партийный дискурс происходит внутри, на публичное поле выносятся уже проработанные решения. Если ты от партии выдвигаешься в правительство, то ты уже не самостоятельный проект представляешь, а партийный.

И если ты где-то накосячил, то тебя партия и уберет. У тебя есть коллективный принцип ответственности. Когда этих партий несколько и они федеральные снизу доверху, это создает политическое пространство. Если этого нет, на одной вертикали исполнительной власти страна не удержится, придут проблемы. Умер Сталин — и все начало рушиться.

Это происходило медленно, но в результате рухнула страна. КПСС постепенно убрали как партию. Мы с Рыжковым Николаем Ивановичем дружим и про это разговаривали. Он говорит: я долго думал, почему так произошло, а потом понял, что все, кто должен был этим заботиться, этим заниматься и нести ответственность, считали, что раз партия одна, она все равно выполняет роль такой структуры. И смысла, что-то делать, просто вообще нет. Вот в этом и была главная и всеобщая ошибка.

Там и сразу Хрущев сделал попытку сломать систему. Но последовал реванш системы, когда Хрущева убрали. Потому что это была попытка уничтожить прошлое России в лице Сталина, растоптать его. Это на время загасили. Сейчас же это опять пышным цветом цветет. Собственную историю нельзя топтать. Мы все плоть от плоти ее. История не должна иметь эмоциональные оценки "плохо" или "хорошо". Просто так было.

К тому же у нас Иван Грозный полвека правил, за все это время он казнил порядка семи тысяч человек. А Генрих VIII за меньшее время — 72 тысячи. А Нидерланды за это время — 100 тысяч. В одной Варфоломеевской ночи только погибло 30 тысяч. И т. д. Но вот он — ужасный царь, и вообще у нас страшное прошлое, а там все хорошо и светло. Нельзя так.

Работа с прошлым — это работа с будущим. На Украине новые учебники выпустили, новое поколение растят. Потому что, кем ты себя будешь ощущать, тем ты потом и будешь, и действовать будешь, исходя из этого. Сколько бы тебе денег ни платили, ты все равно будешь действовать, исходя из своих убеждений, или действовать моментами в пользу денег, но фигу в кармане всегда будешь держать.

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев