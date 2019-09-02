Повторяя ошибки: почему оппозиция не может победить "Единую Россию"

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) проанализировали результаты избирательных кампаний в первом полугодии 2019-го. По этим данным можно было бы сделать вывод о причинах того, почему "Единая Россия" побеждает в большинстве случаев. Но в том и дело, что многие из этих причин остаются неизменными на протяжении нескольких лет.

Несмотря на то, что основная часть выборов в России приходится на Единый день голосования (первое воскресенье сентября, в этом году 8-е), в первом полугодии прошли избирательные кампании различного уровня в 59 российских регионах — всего 401.

Были избраны шесть глав муниципальных районов и городских округов, 85 глав поселений, 178 депутатов органов местного самоуправления (МСУ) муниципальных районов и городских округов и 1271 депутат органов МСУ поселений.

Как и в предыдущие годы, победу на выборах одержала "Единая Россия". Если говорить о депутатах органов местного самоуправления, то здесь показатель "ЕР" составил 73,71% от общего числа мандатов. Что касается глав муниципальных поселений, то кандидаты-единороссы выиграли выборы в 54 из 85. Кроме того, из шести избранных глав муниципальных районов и городских округов, двое также представляют "Единую Россию".

Эксперты ФоРГО объясняют победу "Единой России" тем, что только эта партия выдвинула своих кандидатов на все оспариваемые должности и депутатские мандаты, охватив выборы всех уровней. Показатель не стопроцентный, но близкий к тому — кандидаты-единороссы были выдвинуты на 94,74% мест в органах МСУ муниципальных районов, городов и поселений.

Собственно, то же самое происходило и в предыдущие годы. "Единая Россия" выдвигала своих кандидатов на выборах всех уровней. И добивалась положительного результата. Даже несмотря на то, что основания критика оппонентов от самых разных политических сил была в подавляющем большинстве случаев сосредоточена на единороссах.

Что касается других политических партий, то результатов добились следующие: ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров), партия Социальной защиты, партия "Зелёные", "Гражданская платформа" и "Коммунисты России".

Для всех из них характерно относительно небольшое количество кандидатов на муниципальных выборах. Причем речь идет и партиях, представленных в Госдуме. В ФоРГО также отмечают, что по итогам первого "избирательного" полугодия на второе место после "Единой России" вышли либерал-демократы. А вот коммунисты выступили на выборах довольно слабо и уступили ЛДПР.

Стоит отметить, что речь идет о третьем и четвертом местах. На втором оказались самовыдвиженцы. Которые, можно сказать, и "отодвинули" партии. Причем такое количество победивших на выборах самодвиженцев опять-таки играет на руку "Единой России". В большинстве случаев такие депутаты и главы муниципальных образований после выборов заявляют о сотрудничестве с "ЕР".

Низкая активность оппозиционных партий, в том числе и парламентских, не стала особенностью избирательной кампании только этого года. Такое происходило и ранее. Это в свою очередь, порождает проблемы при прохождении муниципального фильтра. Ведь для того, чтобы его преодолеть, кандидатам-оппозиционерам приходится обращаться за поддержкой к "Единой России".

Голосование на избирательном участке. Архивное фото

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