Единый день голосования завершился: без сюрпризов?

В России завершился очередной единый день голосования. А стало быть, можно подводить предварительные итоги прошедших 8 сентября выборов.

Напомним, в воскресенье прошли выборы глав 19 российских регионов (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Но не только — В Новосибирске, Улан-Уде и Анадыре выбирали мэров, а в 22 региональных центрах — депутатов городских дум.

Что касается выборов губернаторов, то по имеющейся на момент публикации данного материала информации, исполняющие обязанности глав регионов побеждают уже в первом туре. Это Республика Алтай (где лидирует Олег Хорохордин), Забайкальский край (Александр Осипов), Сахалинская область (Валерий Лимаренко), Курганкая область (Вадим Шумков), Челябинская область (Алексей Текслер), Оренбургская область (Денис Паслер), Республика Башкортостан (Радий Хабиров), Астраханская область (Игорь Бабушкин).

Это, впрочем, не окончательные результаты — к утру понедельника картина станет более ясной. И будет понятно, удалось ли избежать врио губернаторов вторых туров.

Касательно явки избирателей, то в Москве, где 8 сентября выбирали депутатов Мосгордумы на 18.00 по московскому времени составляла 17,2%, в Санкт-Петербурге (там выбирали губернатора) — 23,69%. Во многих регионах явка избирателей была существенно выше. Например, на Алтае более 44%, в Сахалинской области — более 33%, в Башкирии — более 65% (это данные на 18.00 по местному времени, итоговый результат выше).

В целом же можно в очередной раз констатировать, что местные выборы вызывают у наших сограждан куда меньше интереса, чем выборы главы государства или же депутатов Госдумы.

Что касается нарушений на выборах, то по данным мониторинговой группы по выборам совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), значительных нарушений не было. Выводы группы сделаны по итогам работы членов СПЧ на избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Оренбургской, Тульской, Новосибирской областях, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.

Впрочем, можно также отметить, что на этом тема нарушений на выборах закрыта не будет. Ее так или иначе еще постараются использовать — в первую очередь, речь о так называемой "несистемной оппозиции".

Ассоциация "Голос", по крайней мере, старательно собирала в воскресенье данные о нарушениях. Причем даже чересчур старательно — глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на сайте "Голоса" были обнаружены несколько десятков сообщений о нарушениях с выборов прошлых лет.

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