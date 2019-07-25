Незаконные акции у здания МГИК обернулись для Соболь вызовом в Следком

В июле 2019 года "независимые кандидаты" в Мосгордуму, получившие отказ Мосгоризбиркома в регистрации на выборы, организовали в столице несогласованные акции протеста. Оказание давления на членов избирательных комиссий было основной целью пикетирования зданий комиссий участниками некоего движения. Об этом сообщает Следственный комитет России. Теперь в рамках расследования следователи проведут допрос всех причастных к этому делу.

Кроме того, в СК считают, что сотрудникам избиркома угрожали насильственные действия со стороны недовольных. В связи с воспрепятствованием работе избирательных комиссий после несогласованных пикетов у здания Мосгоризбиркома ведомство возбудило уголовное дело по статье 141 УК РФ.

Экс-кандидата в мундепы от скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь ночью вызвали на допрос. Об этом юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией сообщила в Twitter.

"В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности",- указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком снял с выборов экс-кандидата Любовь Соболь, так как более 700 подписных листов в ее поддержку оказались бракованными. Ко всему прочему, четыре подписи принадлежали давно умершим людям.

Также Соболь попыталась вынудить главу ЦИК Эллу Памфилову принять участие в несогласованной акции у здания столичной мэрии, но получила жесткий отказ. В хитроумных замыслах "независимого кандидата" была легализация мероприятия и усиление давления на избирательный процесс. Скорее всего, таким способом соратница Навального пыталась отвлечь внимание от своих фальшивых подписных листов.

Впрочем, так называемой оппозиции не помогли ни мошеннические способы сбора подписей, ни уж тем более шантаж ЦИКа, чтобы прорваться в Мосгордуму.

Ранее в Пресненском районе столицы сотрудники полиции обнаружили "художественный цех", где рисовались подписи в поддержку экс-кандидатов. В дальнейшем сотрудники МВД и избиркома выявили большое количество брака, значительно превышающее 10% порог.

Напомним, Мосгоризбирком отказал 57 "независимым кандидатам" в регистрации на выборы из-за множества нарушений и бракованных подписных листов. После этого сторонники Навального несколько дней подряд организовывали несогласованные митинги на Трубной площади, а также провели согласованную акцию на проспекте Сахарова. Но москвичи вскоре потеряли к подобным сборищам всякий интерес.