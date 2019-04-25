Ходорковский с Навальным собирают наркоманов и готовят революцию в России

В начале апреля сотрудники полиции проводили обыски у активистов признанного в РФ нежелательным движения «Открытая Россия», которым из Лондона руководит беглый олигарх Михаил Ходорковский. В ходе обысков выяснилось, что в квартире у Леонида и Марины Запрудиных растет домашняя плантация марихуаны, а также хранится мефедрон, опасный синтетический наркотик.

В отношении Запрудиных возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. И это далеко не единичный случай, связанный с наркотиками и активистами «Открытой России». Так, псковский координатор движения Лия Милушкина и ее муж хранили у себя дома 8 кг запрещенных веществ.

Зачем же Михаил Ходорковский собирает вокруг себя наркоманов? Дело в том, что им не чужда конспирология и умение скрываться от властей, а такие навыки, по мнению олигарха, очень полезны. К тому же, наркоманы всегда недовольны действиями государственных органов за то, что те не легализуют определенные вещества, а значит обладают высоким протестным потенциалом.

Впрочем, «Открытая Россия» всегда была лояльна к любителям кайфа. На сайте движения ранее публиковали памятку для тех, кого поймали полицейские и обнаружили наркотики при обыске.