Майские скидки или ловушка? Россиянам раскрыли новую схему мошенников

Мошенники начали рассылать письма "с горячими акциями"

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед наступлением майских праздников некоторые мошенники ведут активную рассылку фишинговых электронных писем от имени известных продавцов бытовой техники.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Их стратегия заключается в том, чтобы воспользоваться повышенным интересом людей к покупкам в этот сезон.

Согласно информации, полученной из компании R-Vision и переданной ТАСС, в этих электронных письмах предлагается использовать специальный "горячий" промокод.

Фальшивые письма оформлены с использованием корпоративного стиля известных ритейлеров и содержат промокод на скидку в 50% на всю продукцию магазина с бесплатной доставкой.

Кнопка "Использовать промокод", представленная в электронном письме, направляет получателя на один из множества поддельных веб-сайтов ритейлера. Благодаря методу тайпосквоттинга (использование доменных имен, очень похожих на оригинальные), фальшивые сайты могут быть трудно отличимы от подлинных.

Промокод, указанный в электронных письмах, действует всего лишь два или три дня, как утверждают в компании R-Vision. Исходя из психологии потенциальных жертв и используя методы социальной инженерии, мошенники рассчитывают на то, что перед праздниками люди чаще совершают крупные покупки.