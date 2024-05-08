Bentley возвращает свой роскошный Batur в виде эксклюзивного кабриолета с еще более мощным двигателем. Batur Convertible оснащен 740-сильным двигателем W12, усовершенствованным за счет новой системы впуска, турбонагнетателей и титанового выхлопа.
Автомобиль создан подразделением Mulliner, и его уникальный дизайн включает в себя двухместный салон с "воздушным мостом" и богатые опции кастомизации, включая 3D-печатное розовое золото и акценты из карбона.
Внутри предлагается обширный выбор материалов и цветов, вдохновленный Bacalar. Bentley планирует выпустить всего 16 экземпляров Batur Convertible, который станет одной из последних моделей с двигателем W12.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.