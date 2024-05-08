Как обратиться за страховой компенсацией после ДТП с самокатом: советы от директора проектов "СберСтрахования" Елены Колешевой

Эксперты рассказали, как получить компенсацию за ДТП с самокатом

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Директор по проектам в компании "СберСтрахование" Елена Колешева, в интервью для "Вечерней Москвы", поделилась информацией о том, как можно получить компенсацию по страховке в случае наличия оформленного страхового полиса защиты от несчастных случаев.

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Эксперт уточнила, что в случае ДТП страхователям следует обращаться в свою страховую компанию для получения выплат. Это правило касается как пострадавших пешеходов, так и водителей самокатов, если у них есть активный страховой полис.

Колешева предостерегла, что подобные аварии могут приводить к серьезным травмам, включая переломы и сотрясения, что актуально для всех участников происшествия. Большинство жертв обращаются за медицинской помощью именно с такими травмами.

Она также подчеркнула важность обращения в страховую компанию в течение 30 дней после аварии, рекомендуя сделать это как можно скорее. Специалисты помогут правильно оформить заявление и подготовить необходимые документы.

Эксперт напомнила о необходимости сохранять все медицинские документы и справки, так как они будут требоваться для подтверждения диагноза при оформлении заявления.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко высказал мнение о том, что следует четко разграничивать движение средств индивидуальной мобильности и пешеходные зоны, чтобы минимизировать риск инцидентов.