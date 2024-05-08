Шашлык из куриной грудки: сохраняем мягкость и сочность мяса, готовя его на сковороде

Приготовить вкусный куриный шашлык на сковороде в домашних условиях не составит труда, даже для неопытного повара. Этот простой рецепт не требует сложных ингредиентов и особого оборудования. Несмотря на свою простоту, такой шашлык отличается нежностью и отличным вкусом.
Для приготовления шашлыка из курицы на сковороде от "Куриноецарство.рф" вам понадобятся следующие ингредиенты:
— Куриное филе — 500 г,
— Соль и перец — по вкусу,
— Лимон — 1 шт.,
— Растительное масло — 2 столовые ложки,
— Чеснок — 2 зубчика.
Инструкция по приготовлению:
Готовый шашлык можно подавать горячим. Он идеально сочетается с свежими овощами, салатом или гарниром на ваш выбор. Таким образом, приготовить вкусный и сочный куриный шашлык на сковороде в домашних условиях довольно просто. Этот рецепт позволяет насладиться ароматным шашлыком без необходимости использовать мангал или специальное оборудование. Наслаждайтесь этим блюдом вместе с семьей и друзьями!
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