Шашлык из куриной грудки: сохраняем мягкость и сочность мяса, готовя его на сковороде

Шашлык из курицы на сковороде: промаринованная куриная грудка получается сочной

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусный куриный шашлык на сковороде в домашних условиях не составит труда, даже для неопытного повара. Этот простой рецепт не требует сложных ингредиентов и особого оборудования. Несмотря на свою простоту, такой шашлык отличается нежностью и отличным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления шашлыка из курицы на сковороде от "Куриноецарство.рф" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— Куриное филе — 500 г,

— Соль и перец — по вкусу,

— Лимон — 1 шт.,

— Растительное масло — 2 столовые ложки,

— Чеснок — 2 зубчика.

Инструкция по приготовлению:

Промойте куриное филе и нарежьте его на кусочки среднего размера. В отдельной миске смешайте соль, перец, сок лимона, растительное масло и измельчённый чеснок. Это будет маринад для курицы. Поместите куриные кусочки в маринад и оставьте их на несколько часов, чтобы мясо пропиталось ароматом и приправами. Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Обжаривайте маринованные кусочки курицы на сковороде, переворачивая их время от времени, чтобы они приобрели золотистую корочку со всех сторон и были полностью прожарены внутри. Это займёт примерно 15-20 минут.

Готовый шашлык можно подавать горячим. Он идеально сочетается с свежими овощами, салатом или гарниром на ваш выбор. Таким образом, приготовить вкусный и сочный куриный шашлык на сковороде в домашних условиях довольно просто. Этот рецепт позволяет насладиться ароматным шашлыком без необходимости использовать мангал или специальное оборудование. Наслаждайтесь этим блюдом вместе с семьей и друзьями!