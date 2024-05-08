Учёные преобразовали солнечную энергию: новый метод взаимодействия света открывает эпоху сверхэффективных технологий

ACS Nano: обнаружено новое свойство света

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Казанского федерального университета обнаружили новый способ взаимодействия света с материей, который заключается в приобретении фотонами значительного импульса в наномасштабных пространствах кремния.

Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon is licensed under CC-by-2.0

Это открытие может способствовать улучшению оптоэлектронных технологий, таких как солнечная энергия, светодиоды и лазеры. Оно основано на аналогии с классическими открытиями в физике, такими как комбинационное рассеяние Рамана и комбтоновское рассеяние, сообщает ACS Nano.

Открытие может значительно расширить возможности оптической спектроскопии за пределы традиционных приложений, повысив эффективность светоизлучающих устройств и материалов.