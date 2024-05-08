Из нее получится плохой шпион: как узнать любовь кошки к вам по ее хвосту

Не стоит думать, что коты — эгоистичные существа, не способные чувствовать привязанность к людям, с которыми они делят дом.
Их поведение может показаться высокомерным и недружелюбным только на первый взгляд.
В действительности, коты не равнодушны к своим хозяевам. Многие кошки на самом деле глубоко привязаны к своим владельцам.
Хотите знать, любит ли вас ваш питомец? Одно наблюдение поможет вам это определить. Посмотрите на его хвост — многое можно понять из его положения.
Вертикально поднятый хвост — это очень позитивный сигнал.
Когда хвост кошки поднят как столб и слегка дрожит, это явный знак того, что она чувствует любовь к человеку, к которому подошла.
Такой жест указывает на игривое настроение кошки, её дружелюбие, уважение и доверие к своему хозяину. Так что если вы видите, что хвост вашего кота часто принимает эту форму, значит ваш питомец вас обожает.
Однако быстрые движения хвоста из стороны в сторону могут быть плохим знаком. Вероятно, по какой-то причине животное расстроено.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.