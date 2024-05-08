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Из нее получится плохой шпион: как узнать любовь кошки к вам по ее хвосту

Стало известно, о чем говорит кошачий хвост

1:11
Зоосфера » Кошки

Не стоит думать, что коты — эгоистичные существа, не способные чувствовать привязанность к людям, с которыми они делят дом.

Стало известно, о чем говорит кошачий хвост
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Их поведение может показаться высокомерным и недружелюбным только на первый взгляд.

В действительности, коты не равнодушны к своим хозяевам. Многие кошки на самом деле глубоко привязаны к своим владельцам.

Хотите знать, любит ли вас ваш питомец? Одно наблюдение поможет вам это определить. Посмотрите на его хвост — многое можно понять из его положения.

Вертикально поднятый хвост — это очень позитивный сигнал.

Когда хвост кошки поднят как столб и слегка дрожит, это явный знак того, что она чувствует любовь к человеку, к которому подошла.

Такой жест указывает на игривое настроение кошки, её дружелюбие, уважение и доверие к своему хозяину. Так что если вы видите, что хвост вашего кота часто принимает эту форму, значит ваш питомец вас обожает.

Однако быстрые движения хвоста из стороны в сторону могут быть плохим знаком. Вероятно, по какой-то причине животное расстроено.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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