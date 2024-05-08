"Украла мужа на пару дней": Зепюр Брутян поделилась секретами отношений

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали вторую годовщину свадьбы на отдыхе в теплых краях.
В социальных сетях актриса поделилась солнечными фотографиями с пальмами, пожелав поклонникам, которые сообщили о снеге в Москве, "поймать солнышко". Она также призналась, что буквально "украла" мужа на несколько дней ради этой поездки.
Когда ее попросили поделиться советом об отношениях, Зепюр отметила, что в женщине должна оставаться загадка, поскольку мужчины находят загадочных девушек интересными и непредсказуемыми.
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