"Украла мужа на пару дней": Зепюр Брутян поделилась секретами отношений

Павел Прилучный и Зепюр Брутян отпраздновали вторую годовщину свадьбы на отдыхе

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали вторую годовщину свадьбы на отдыхе в теплых краях.

Фото: инстаграм аккаунт Зепюр Брутян

В социальных сетях актриса поделилась солнечными фотографиями с пальмами, пожелав поклонникам, которые сообщили о снеге в Москве, "поймать солнышко". Она также призналась, что буквально "украла" мужа на несколько дней ради этой поездки.

Когда ее попросили поделиться советом об отношениях, Зепюр отметила, что в женщине должна оставаться загадка, поскольку мужчины находят загадочных девушек интересными и непредсказуемыми.