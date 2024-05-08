Новое открытие: учёные обнаружили связь между весом и депрессией

Как лишний вес связан с депрессией

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вес и депрессия тесно связаны. В этой статье вы узнаете об этом подробнее.

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Как связаны вес и депрессия

Лишний вес и склонность к перееданию могут быть одними из симптомов тяжелой депрессии. Кроме того, определенный процент людей с депрессией, наоборот, теряет аппетит и имеет недостаточный вес. В обоих случаях проблемы с весом являются следствием депрессии.

Поэтому так важно вовремя начать лечить любое психическое расстройство, так как оно может нанести вред всему организму. Почему во время болезни развивается проблема с питанием, точно неизвестно, но одним из факторов ее развития является нарушение синтеза или метаболизма серотонина в головном мозге. Поэтому решить проблему без специальных медикаментов, назначенных врачом, невозможно.

С другой стороны, ожирение может вызвать депрессию или сильную тревогу и стресс. Согласно исследованиям, ожирение тесно связано с развитием многих заболеваний и патологических состояний. Кроме того, лишний вес иногда вызывает недовольство собой. Отсутствие положительной самооценки является причиной психологических проблем. Недостаток сна также влияет на психику.