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Покупка жилья на материнский капитал без ипотеки: изменения в законодательстве

В России разрешат тратить маткапитал на покупку жилья

0:55
Недвижимость

В России предложили облегчить использование материнского капитала для приобретения жилья, разрешив его прямое применение в сделках с недвижимостью. Новый законопроект, поддерживаемый депутатами ЛДПР, был представлен для рассмотрения в Госдуме и опубликован в официальных документах парламента.

В России разрешат тратить маткапитал на покупку жилья
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

В настоящий момент материнский капитал можно использовать для покупки жилья только после трёх лет с момента рождения ребёнка, исключая случаи приобретения ипотечного жилья. Законопроект предлагает дать возможность использовать средства маткапитала для улучшения жилищных условий без обязательной привязки к ипотеке.

Инициаторы законопроекта уверены, что это нововведение позволит семьям с детьми более оперативно использовать предоставляемую государством поддержку, ускоряя реализацию их права на улучшение жилищных условий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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