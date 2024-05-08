Покупка жилья на материнский капитал без ипотеки: изменения в законодательстве

В России разрешат тратить маткапитал на покупку жилья

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России предложили облегчить использование материнского капитала для приобретения жилья, разрешив его прямое применение в сделках с недвижимостью. Новый законопроект, поддерживаемый депутатами ЛДПР, был представлен для рассмотрения в Госдуме и опубликован в официальных документах парламента.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

В настоящий момент материнский капитал можно использовать для покупки жилья только после трёх лет с момента рождения ребёнка, исключая случаи приобретения ипотечного жилья. Законопроект предлагает дать возможность использовать средства маткапитала для улучшения жилищных условий без обязательной привязки к ипотеке.

Инициаторы законопроекта уверены, что это нововведение позволит семьям с детьми более оперативно использовать предоставляемую государством поддержку, ускоряя реализацию их права на улучшение жилищных условий.