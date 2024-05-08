Трагедия на испанском курорте: британец умер во время прогулки с собакой

Британец вышел погулять с собакой на курорте Испании и не выжил

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский гражданин скончался во время прогулки со своей собакой на испанском курорте, сообщает The Sun.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

40-летний мужчина прогуливался по пляжу Лос-Энебралес в Пунта-Умбрии 4 мая, когда вдруг потерял сознание на глазах у отдыхающих.

Свидетели происшествия немедленно вызвали экстренные службы и пытались оказать первую помощь, но, несмотря на усилия спасателей, мужчине не удалось спасти жизнь — его сердце остановилось.

Согласно отчетам, у погибшего не было при себе документов, однако его удалось идентифицировать благодаря микрочипу его собаки. Тело направлено на вскрытие для определения точной причины смерти.