Трагедия на испанском курорте: британец умер во время прогулки с собакой

Британский гражданин скончался во время прогулки со своей собакой на испанском курорте, сообщает The Sun.
40-летний мужчина прогуливался по пляжу Лос-Энебралес в Пунта-Умбрии 4 мая, когда вдруг потерял сознание на глазах у отдыхающих.
Свидетели происшествия немедленно вызвали экстренные службы и пытались оказать первую помощь, но, несмотря на усилия спасателей, мужчине не удалось спасти жизнь — его сердце остановилось.
Согласно отчетам, у погибшего не было при себе документов, однако его удалось идентифицировать благодаря микрочипу его собаки. Тело направлено на вскрытие для определения точной причины смерти.
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