Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,69%

Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,69%. Таковы данные по итогам обработки 99,47% протоколов.

Эта цифра чуть выше, чем в 2014 году. Тогда проголосовали 21,04% избирателей.

Выборы депутатов столичного парламента прошли в единый день голосования 8 сентября. Всего на места в МГД претендовали 225 человек.

В Москве работали более 3,6 тыс. избирательных участков. В трех округах, которые выбрали сами жители города, состоялся эксперимент по электронному голосованию.

Мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю".

По предварительным данным, 26 из 45 мест в парламенте достаётся самовыдвиженцам, остальные - представителям КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России".

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