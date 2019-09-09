Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,69%. Таковы данные по итогам обработки 99,47% протоколов.
Эта цифра чуть выше, чем в 2014 году. Тогда проголосовали 21,04% избирателей.
Выборы депутатов столичного парламента прошли в единый день голосования 8 сентября. Всего на места в МГД претендовали 225 человек.
В Москве работали более 3,6 тыс. избирательных участков. В трех округах, которые выбрали сами жители города, состоялся эксперимент по электронному голосованию.
Мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю".
По предварительным данным, 26 из 45 мест в парламенте достаётся самовыдвиженцам, остальные - представителям КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России".
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.