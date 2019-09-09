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Выборы-2019: предварительные итоги

Политика » Выборы print

В России подводят итоги единого дня голосования, который состоялся накануне в 85 регионах. Напомним, прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 субъектах прямым голосованием избрали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители выиграли выборы. Действующие главы все представляют "Единую Россию" - Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Олег Кувшинников в Вологодской области и Андрей Бочаров в Волгоградской.

Среди одержавших победу врио глав регионов, в частности, Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Алексей Текслер в Челябинской области, Денис Паслер в Оренбургской, Игорь Артамонов в Липецкой, Роман Старовойт в Курской области.

Второго тура выборов в регионах не будет, так как все кандидаты набрали необходимое число голосов избирателей.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия "жахнула на этих выборах всех" и что прогнозы социологов и политологов о ее проигрыше рассыпались.

"Единая Россия" во всех заксобраниях, кроме Хабаровского края, получила большинство, причем в основном за счет партийных списков. В данном регионе партия власти проиграла не только по спискам, но и во всех одномандатных округах. Из 24 округов в 21 выиграла ЛДПР, в двух - КПРФ и один самовыдвиженец. В краевой Законодательной думе по партийным спискам ЛДПР набрала 56,12%.

Добавим, Хабаровская городская дума по итогам выборов полностью сменила состав. 34 мандата из 35 достались кандидатам от ЛДПР, один - представителю "Справедливой России".

ЛДПР также получила большинство мест в гордуме Комсомольска-на-Амуре. Мэром города стал ее представитель Александр Жорник.

В Мосгордуме 26 мест из 45 занимают самовыдвиженцы. У КПРФ - 14, у "Яблока" и "Справедливой России" - по три. Явка избирателей на выборах в столичный парламент седьмого созыва составила 21,69%. Пять лет назад она была 21,04%, большинство мест тогда получила "Единая Россия" - 28. В этом году в состав МГД проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, зафиксировано не было. Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов сказал, что выборы прошли нормально, о ряде недостатков будет доложено Владимиру Путину.

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Темы выборы в москве выборы в госдуму единый день голосования
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