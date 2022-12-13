Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ольга Лебедева

Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу

Мир

Продолжающееся противостояние в Косово имеет странное сходство с кризисом в Донбассе, заявил в понедельник телеканалу "Россия 24" посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу

"Вся ситуация, всё, включая отношение Приштины к косовским сербам, напоминает, хотя и в меньшем масштабе, то, что произошло и всё ещё происходит на Украине”, — сказал дипломат.

По его словам, Запад относится к правительству этнических албанцев в Косово так же, как и к Киеву.

Сравнивая кризис в Донбассе с напряженностью в Косово, посол добавил, что "желание Приштины … любой ценой взять под контроль всё Косово, включая регионы, населенные сербами лежит в основе этого противостояния":

Любая дальнейшая эскалация приведет к более серьёзным последствиям, предупредил Боцан-Харченко.

По словам российского посла, президент Сербии Александр Вучич стремится выйти из этой спирали напряженности "мирными средствами” и избежать превращения её в полномасштабный конфликт.

"Приштина открыто … делает ставку на жёсткую силу, грубую силу”, — добавил Боцан-Харченко, подчеркнув, что это делает мирное урегулирование "чрезвычайно труднодостижимым”.

Вкратце об обстановке в Косово

НАТО "отобрало" Косово у Сербии в 1999 году после бомбардировок страны.

Сейчас США и их союзники продолжают поддерживать этнических албанцев в крае, что весьма напоминает их поведение по отношению к Киеву. Особенно ясно это стало после признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время вооружиться против России. Точно так же идёт политический процесс в Косово.

Предыдущее противостояние произошло на фоне масштабного развертывания полиции этнических албанцев в районах с преобладанием этнических сербов, всего через несколько недель после того, как ЕС убедил Приштину отказаться от плана запрета сербских номерных знаков. Белград тогда обвинил Запад в игнорировании жалоб косовских сербов.

Почему произошло новое обострение?

8 декабря триста вооруженных косовских спецназовцев фактически вторглись в Косовска-Митровицу на севере Косово и заблокировали город якобы с "целью обеспечения безопасности".

10 декабря косовский спецназ по неизвестной причине задержал экс-полицейского — серба. Чтобы его не вывезли в Приштину, сербы перегородили трассу. И отказались убирать баррикады, несмотря на угрозы "применения силы" со стороны косовар.

Вучич в воскресенье призвал сербов в отколовшейся провинции "быть спокойными и мирными”, а также воздерживаться от любых агрессивных действий против EULEX и KFOR — миссий под руководством ЕС и НАТО, размещенных в Косово:

"Мы сделаем все, чтобы сохранить мир и стабильность”, — пообещал сербский лидер.

Европолитики, похоже, против

Глава европейской дипломатии Жозепп Боррель и глава МИД Германии Аналена Бербок поддержали власти непризнанного Косово и потребовали от сербов разобрать баррикады.

То есть, в очередной раз продемонстрировали двуличие еврочиновников, постфактум поддержав отделение Косово от Сербии. Почему не было такой поддержки независимости Донбасса, за которую его жители боролись более 8 лет — непонятно.

Что предпринимает Сербия?

Красной чертой для Сербии стало намерение Косово 15 декабря подать заявку на вступление в ЕС, несмотря на Вашингтонские соглашения 2020 года, подписывая которые Приштина отказалась от выдвижения в любые международные организации.

Сербские власти перебросили военных к административной границе Косово.

Объявлено, что Белград 15 декабря направит KFOR (миссии НАТО в Косово) запрос о введении в регион своего контингента, хотя уже сейчас ясно, что им откажут, ведь Запад давно решил, на чьей он стороне в этом, в общем-то внутреннем, конфликте.

К слову, согласно резолюции 1244 ООН, в случае угрозы этнических погромов, Белград имеет право разместить там до 1000 полицейских и военных.

У косоваров свои планы. Или не свои…

Прямо сейчас косовские албанцы продолжают обострять обстановку в Косово и Метохии. Сегодня ночью (вторник, 13 декабря) в регионе гремели выстрелы и раздавались звуки взрывов светошумовых гранат. Так косовары пытались разогнать сербов с баррикад, которые появились на севере края в конце недели.

Таким образом — это очевидно — Приштина и её главный "друг" — США — хотят надавить на Белград, надеясь, что у сербов не будет выхода и они всё же признают независимость Косово. Но если Вучич не пойдет на уступки, то это может закончиться тем, что "пороховая бочка Европы" — Балканы — в очередной раз вспыхнет.

@rybar совместно с @balkanossiper
@rybar совместно с @balkanossiper

И в связи с этим Брюсселю стоит призадуматься — потянет ли ЕС еще один военный конфликт в Европе?

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз направляет в Косово и Метохию своего спецпредставителя по Западным Балканам "для содействия в снижении напряжённости в регионе". Не хочется думать о плохом, но невольно вспоминается Виктория Нуланд, гуляющая 2014 году по киевскому Майдану с пакетом печенья в руках…

Читайте также:

Реальность кладёт на обе лопатки западный нарратив про Украину

Saxo Bank опубликовал свой традиционный "шок-прогноз" на наступающий год

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы косово приштина евросоюз александр вучич
Новости
Боевики ВСУ в состоянии наркотического опьянения сдались в плен солдатам ВС РФ
Reuters: власти США передали Украине энергооборудование на сумму $13 миллионов
В Крыму предложили приступить к созданию трибунала по преступлениям Зеленского
Сенатор Косачев: у Германии и Франции проявляется чувство самосохранения
Пушилин: поражение ВСУ приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Мэр Горловки Приходько: украинские войска начали обстрел химзавода "Стирол"
Нутрициолог Мансурова: кисель — кладезь витаминов и полезных веществ
В Ростовской области посадили подбитый ПВО Украины российский самолёт
Марочко: под Артёмовском боевики саботируют и игнорируют приказы командования
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Сменивший пол морпех призвал американцев "проснуться": "Я разрушил свою жизнь"
Сменивший пол морпех призвал американцев "проснуться": "Я разрушил свою жизнь"
Последние материалы
Reuters: власти США передали Украине энергооборудование на сумму $13 миллионов
В Крыму предложили приступить к созданию трибунала по преступлениям Зеленского
Сенатор Косачев: у Германии и Франции проявляется чувство самосохранения
Пушилин: поражение ВСУ приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу
Мэр Горловки Приходько: украинские войска начали обстрел химзавода "Стирол"
Нутрициолог Мансурова: кисель — кладезь витаминов и полезных веществ
В Ростовской области посадили подбитый ПВО Украины российский самолёт
Марочко: под Артёмовском боевики саботируют и игнорируют приказы командования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников