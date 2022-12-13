Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу

Продолжающееся противостояние в Косово имеет странное сходство с кризисом в Донбассе, заявил в понедельник телеканалу "Россия 24" посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Вся ситуация, всё, включая отношение Приштины к косовским сербам, напоминает, хотя и в меньшем масштабе, то, что произошло и всё ещё происходит на Украине”, — сказал дипломат.

По его словам, Запад относится к правительству этнических албанцев в Косово так же, как и к Киеву.

Сравнивая кризис в Донбассе с напряженностью в Косово, посол добавил, что "желание Приштины … любой ценой взять под контроль всё Косово, включая регионы, населенные сербами лежит в основе этого противостояния":

Любая дальнейшая эскалация приведет к более серьёзным последствиям, предупредил Боцан-Харченко.

По словам российского посла, президент Сербии Александр Вучич стремится выйти из этой спирали напряженности "мирными средствами” и избежать превращения её в полномасштабный конфликт.

"Приштина открыто … делает ставку на жёсткую силу, грубую силу”, — добавил Боцан-Харченко, подчеркнув, что это делает мирное урегулирование "чрезвычайно труднодостижимым”.

Вкратце об обстановке в Косово

НАТО "отобрало" Косово у Сербии в 1999 году после бомбардировок страны.

Сейчас США и их союзники продолжают поддерживать этнических албанцев в крае, что весьма напоминает их поведение по отношению к Киеву. Особенно ясно это стало после признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время вооружиться против России. Точно так же идёт политический процесс в Косово.

Предыдущее противостояние произошло на фоне масштабного развертывания полиции этнических албанцев в районах с преобладанием этнических сербов, всего через несколько недель после того, как ЕС убедил Приштину отказаться от плана запрета сербских номерных знаков. Белград тогда обвинил Запад в игнорировании жалоб косовских сербов.

Почему произошло новое обострение?

8 декабря триста вооруженных косовских спецназовцев фактически вторглись в Косовска-Митровицу на севере Косово и заблокировали город якобы с "целью обеспечения безопасности".

10 декабря косовский спецназ по неизвестной причине задержал экс-полицейского — серба. Чтобы его не вывезли в Приштину, сербы перегородили трассу. И отказались убирать баррикады, несмотря на угрозы "применения силы" со стороны косовар.

Вучич в воскресенье призвал сербов в отколовшейся провинции "быть спокойными и мирными”, а также воздерживаться от любых агрессивных действий против EULEX и KFOR — миссий под руководством ЕС и НАТО, размещенных в Косово:

"Мы сделаем все, чтобы сохранить мир и стабильность”, — пообещал сербский лидер.

Европолитики, похоже, против

Глава европейской дипломатии Жозепп Боррель и глава МИД Германии Аналена Бербок поддержали власти непризнанного Косово и потребовали от сербов разобрать баррикады.

То есть, в очередной раз продемонстрировали двуличие еврочиновников, постфактум поддержав отделение Косово от Сербии. Почему не было такой поддержки независимости Донбасса, за которую его жители боролись более 8 лет — непонятно.

Что предпринимает Сербия?

Красной чертой для Сербии стало намерение Косово 15 декабря подать заявку на вступление в ЕС, несмотря на Вашингтонские соглашения 2020 года, подписывая которые Приштина отказалась от выдвижения в любые международные организации.

Сербские власти перебросили военных к административной границе Косово.

Объявлено, что Белград 15 декабря направит KFOR (миссии НАТО в Косово) запрос о введении в регион своего контингента, хотя уже сейчас ясно, что им откажут, ведь Запад давно решил, на чьей он стороне в этом, в общем-то внутреннем, конфликте.

К слову, согласно резолюции 1244 ООН, в случае угрозы этнических погромов, Белград имеет право разместить там до 1000 полицейских и военных.

У косоваров свои планы. Или не свои…

Прямо сейчас косовские албанцы продолжают обострять обстановку в Косово и Метохии. Сегодня ночью (вторник, 13 декабря) в регионе гремели выстрелы и раздавались звуки взрывов светошумовых гранат. Так косовары пытались разогнать сербов с баррикад, которые появились на севере края в конце недели.

Таким образом — это очевидно — Приштина и её главный "друг" — США — хотят надавить на Белград, надеясь, что у сербов не будет выхода и они всё же признают независимость Косово. Но если Вучич не пойдет на уступки, то это может закончиться тем, что "пороховая бочка Европы" — Балканы — в очередной раз вспыхнет.

@rybar совместно с @balkanossiper

И в связи с этим Брюсселю стоит призадуматься — потянет ли ЕС еще один военный конфликт в Европе?

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз направляет в Косово и Метохию своего спецпредставителя по Западным Балканам "для содействия в снижении напряжённости в регионе". Не хочется думать о плохом, но невольно вспоминается Виктория Нуланд, гуляющая 2014 году по киевскому Майдану с пакетом печенья в руках…

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