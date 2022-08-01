Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией

Мир

Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с руководством международных сил НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове (KFOR), сказал журналистам, что с оптимизмом смотрит на мирное урегулирование готового перейти в горячую фазу конфликта.

НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией

"Я надеюсь, что к завтрашнему дню ситуация разрядится, — сказал Вучич, добавив: "в ближайшие недели и месяцы мы столкнемся с самой тяжелой политической борьбой за всю историю".

Его мнение отчасти разделяет глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, который в своем Telegram-канале указал на заинтересованность "внешних сил" в обострении косовского конфликта — тех стран НАТО, которые, написал глава фракции ЛДПР, "разбомбили в 1999 году Белград, расчленили бывшую Югославию и открыли ящик Пандоры, признав самопровозглашение независимости Приштиной".

По мнению Слуцкого, то, что власти Косово отложили введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами до 1 сентября — "не решение вопроса".

"Это горящий фитиль в пороховой бочке, — пишет парламентарий, поясняя, что "раздувать тлеющие угли балканского пожара" заинтересованные в этом страны будут и дальше, потому что им нужно "сместить фокус внимания с собственных глобальных просчетов".

Две причины всё же поджечь Балканы

С последним утверждением согласен лидер движения "Косовский фронт" Александр Кравченко.

Отвечая на вопрос корреспондента Pravda.Ru о целях, которые преследует НАТО в Косово, он сказал:

"Одна их них — информационное прикрытие неуспехов американской дипломатии на тайваньско-китайском направлении. Им надо, чтобы весь мир обратил свои взоры на стрельбу в Косово, которая случилась, на возможность военного конфликта там. И тогда неуспехи, которые американцы потерпели на Тайване, остаются без внимания.

Вторая — попытка решить некоторые застаревшие вопросы, пока Россия увязла на Украине. Косово — один из них. Пока Москва занята СВО, НАТО дает шанс албанцами взять под контроль всю территорию Косово и тем самым принудить Сербию признать свое поражение окончательно".

Почему в Косово решили отложить введение запрета на использование сербских номерных знаков и удостоверений личности именно до 1 сентября?

— Вероятно, это попытка потянуть время. Албанское руководство на протяжении последних многих лет всячески блокирует и не выполняет те соглашения, которые были достигнуты еще в Брюсселе, по поводу мирного урегулирования конфликта и статуса Северного Косово.

Не исключено, что сейчас Приштина готовится к какому-то силовому решению вопроса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Перепалка России и США на совбезе ООН по Косово (Сербия)
Куратор: Любовь Степушова
Темы косово сербия леонид слуцкий
Новости
Отношения ЛНР, ДНР, Крыма и Белоруссии вышли на новый уровень после начала СВО
4 китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
Наташа Королёва возмутилась слухами о своей "эмиграции" в прессе
Магазины H&M откроются для распродажи в конце августа
Война США и КНР может начаться из-за Тайваня, внимание к Киеву ослабнет
Бизнесмен Ляпин предрёк ЕС неприятности из-за Алжира: "Лошадь сдохла"
Онуфриенко: у Киева имеется три миллиона мин-"лепестков"
Мужчина затопил Храм Христа Спасителя из пожарных гидрантов
Кедми: слова Путина про универсальность ракет "Циркон" озадачили НАТО
Ходарёнок: ВС РФ могут перехватывать все поставки оружия на границе с Польшей
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева Светлана Таскаева Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе Светлана Таскаева Андрей Николаев Карабах может стать для России новым Косовым Андрей Николаев
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией
Магазины H&M откроются для распродажи в конце августа
Война США и КНР может начаться из-за Тайваня, внимание к Киеву ослабнет
Бизнесмен Ляпин предрёк ЕС неприятности из-за Алжира: "Лошадь сдохла"
Онуфриенко: у Киева имеется три миллиона мин-"лепестков"
Мужчина затопил Храм Христа Спасителя из пожарных гидрантов
Кедми: слова Путина про универсальность ракет "Циркон" озадачили НАТО
Ходарёнок: ВС РФ могут перехватывать все поставки оружия на границе с Польшей
Подберезкин: ВС РФ выбьют ВСУ из Донбасса, а потом пойдут в Николаев и Харьков
Американцы могут сами сбить самолёт Пелоси, чтобы начать войну с Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников