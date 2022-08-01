НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией

Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с руководством международных сил НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове (KFOR), сказал журналистам, что с оптимизмом смотрит на мирное урегулирование готового перейти в горячую фазу конфликта.

"Я надеюсь, что к завтрашнему дню ситуация разрядится, — сказал Вучич, добавив: "в ближайшие недели и месяцы мы столкнемся с самой тяжелой политической борьбой за всю историю".

Его мнение отчасти разделяет глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, который в своем Telegram-канале указал на заинтересованность "внешних сил" в обострении косовского конфликта — тех стран НАТО, которые, написал глава фракции ЛДПР, "разбомбили в 1999 году Белград, расчленили бывшую Югославию и открыли ящик Пандоры, признав самопровозглашение независимости Приштиной".

По мнению Слуцкого, то, что власти Косово отложили введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами до 1 сентября — "не решение вопроса".

"Это горящий фитиль в пороховой бочке, — пишет парламентарий, поясняя, что "раздувать тлеющие угли балканского пожара" заинтересованные в этом страны будут и дальше, потому что им нужно "сместить фокус внимания с собственных глобальных просчетов".

Две причины всё же поджечь Балканы

С последним утверждением согласен лидер движения "Косовский фронт" Александр Кравченко.

Отвечая на вопрос корреспондента Pravda.Ru о целях, которые преследует НАТО в Косово, он сказал:

"Одна их них — информационное прикрытие неуспехов американской дипломатии на тайваньско-китайском направлении. Им надо, чтобы весь мир обратил свои взоры на стрельбу в Косово, которая случилась, на возможность военного конфликта там. И тогда неуспехи, которые американцы потерпели на Тайване, остаются без внимания.

Вторая — попытка решить некоторые застаревшие вопросы, пока Россия увязла на Украине. Косово — один из них. Пока Москва занята СВО, НАТО дает шанс албанцами взять под контроль всю территорию Косово и тем самым принудить Сербию признать свое поражение окончательно".

— Почему в Косово решили отложить введение запрета на использование сербских номерных знаков и удостоверений личности именно до 1 сентября?

— Вероятно, это попытка потянуть время. Албанское руководство на протяжении последних многих лет всячески блокирует и не выполняет те соглашения, которые были достигнуты еще в Брюсселе, по поводу мирного урегулирования конфликта и статуса Северного Косово.

Не исключено, что сейчас Приштина готовится к какому-то силовому решению вопроса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.