Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад инициировал создание Минских соглашений, чтобы дать Украине время на создание мощной армии.
"И она (Украина. — Прим. ред.) использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина", — сказала Меркель в интервью газете Zeit.
По её словам, Запад понимал, что украинский конфликт на какое-то заморожен, и проблема не решится мирными переговорами.
Экс-канцлер ФРГ отметила, что в 2014 году (когда Крым вошёл в состав РФ, а Украина начала спецоперацию против республик Донбасса), страны Североатлантического альянса вряд ли бы смогли помогать Украине так, как они это делают в настоящее время.
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