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Consortium News: слова Путина о Донбассе вызвали дрожь у политиков на Западе

Мир

Откровение президента России Владимира Путина о ситуации в Донбассе вызвало дрожь у западных политиков, сообщил ветеран американской разведки Скотт Риттер в статье для Consortium News.

Consortium News: слова Путина о Донбассе вызвали дрожь у политиков на Западе

Ранее на встрече с матерями участников спецоперации Путин заявил, что Донбасс должен был войти в состав России раньше, и Москве не нужно было надеяться на соблюдение Киевом Минских соглашений. По словам автора материала, у западных политиков мурашки побежали по спине после заявления президента РФ.

На днях бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила слова российского лидера. Она сказала, что Запад не настаивал на том, чтобы Киев соблюдала Минские соглашения. Этот документ был нужен для того, чтобы дать Украине время на создании армии, которая сможет захватить Крым и Донбасс. Меркель дала понять, что Запад не интересовал дипломатический путь урегулирования украинского кризиса — ставка была сделана на вооружённый конфликт.

Москва рассчитывала, что Запад и Украина действительно хотят разрешить ситуацию мирным путём, однако такой вариант не рассматривался. Путин признал, что Москва совершила ошибку в 2014 году. Слова российского лидера вызвали дрожь у западных политиков, которые осознали, что России известно об их подлом обмане, отметил Риттер.

"Это не закончится хорошо ни для Германии, ни для Украины, ни для любого из тех, кто окутывал себя мантией дипломатии, скрывая у себя меч за спиной", — добавил ветеран разведки США.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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