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Автор Ольга Лебедева

США выделили деньги на "укрепление гражданской активности" в Сербии

Мир

Сегодня в Сербии официально начался второй президентский срок Александра Вучича: он принес присягу перед Скупщиной (парламентом) Сербии.

США выделили деньги на "укрепление гражданской активности" в Сербии

Вучич поклялся сохранить суверенитет и территориальную целостность Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть, после чего перекрестился и добавил: "Да поможет мне Бог".

И вот этот порыв был очень искренним, поскольку просто президенту балканской страны точно не будет.

В дело вступают США

Принципиальная позиция властей Сербии по неприсоединению к антироссийским санкциям не останется безнаказанной. Американцы намерены начать объяснять сербам, в чём они не правы. Ну и учить демократии, попутно прививая традиционные "западные ценности".

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит от 4 до 10 миллионов долларов на "укрепление гражданской активности" в Сербии.

Целью программы, как пояснили в отделе общественной дипломатии посольства США в балканской стране, является "расширение участия граждан в процессах развития и реформ в сообществах посредством деятельности по наращиванию потенциала, технической поддержки, рефинансирования и межсекторального сотрудничества".

Проще говоря, Вашингтон будет давать деньги на то, чтобы специально обученные люди разъясняли сербской аудитории, почему надо жить по принципам "американской культуры, общества, ценностей и политики". И учили, конечно, как к этому идеалу приблизиться.

На первом этапе, как было заявлено, "наставникам" предстоит "выявить лидеров", потом — "мобилизовать и обучить ресурсы", а уж потом в стране начнутся "процессы развития и реформирования".

"Прогресс в этих областях должен помочь Сербии на пути к ее заявленной цели стать членом Европейского Союза", — заявили американские дипломаты.

Может показаться странным, что денег, в принципе, заложено немного. Думается, что это не от жадности и не от того, что в последнее время из-за Украины Штаты "поиздержались". Просто, вероятно, это так называемый пробный шар, запускаемый с целью прощупать готовность сербов "учиться демократии", ведь в этой стране слишком свежа память о том, кто бомбил Белград.

Стоит ли ожидать новую "оранжевую революцию"?

По мнению сербского политолога Стевана Гайича, в данный момент финансировать эту программу для США означает выбросить деньги на ветер.

"Не потому, что у нас хорошая власть, — пояснил в интервью Pravda.Ru доктор политических наук и эксперт Института европейских исследований. — Напротив, к ней много претензий. Но дело в том, что сейчас идёт война в мировых масштабах. Посмотрим, будет ли происходящее в итоге в истории записано как мировая война. Но, в любом случае, идёт мировое переформатирование".

И позиция Сербии, причем не только политиков, а всего народа страны, однозначна:

"На прошлых выборах единственная партия, которая была за санкции против России, за НАТО, за независимость Косово и так далее получила меньше 5%. Все остальные были против санкций и, в разной степени, поддерживали Россию: кто-то сдержанно, кто-то открыто. И, по данным всех соцопросов, это так.

Американцы и Запад упустили свое время. И последний момент, когда они его упустили, это 2008 год, когда была провозглашена и поддержана независимость Косово. С 2000-го и до 2008 года был у них шанс нас интегрировать и, по сути, обезоружить сербов тихим способом. Сейчас делать какие-либо кампании — абсолютно бесполезно", — сказал Гайич.

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За что НАТО бомбило Белград | Как родилось независимое Косово и умерла Югославия
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша сербия стеван гайич александр вучич
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