На Балканах становится жарко: власти Косово подали заявку на вступление в Совет Европы

Отколовшийся от Сербии регион Косово, который де-факто признан самостоятельным образованием многими странами Запада, хотя де-юре — на уровне ООН — таковым не является сегодня подал заявку на вступление в Совет Европы.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, завтра в Белграде состоится совет национальной безопасности, чтобы принять решение по противодействию властям самопровозглашенной республики Косово.

То есть, по результатам его заседания Сербия может разместить в Косово и Метохии свою армию, ибо "руки у Белграда теперь развязаны".

Позиция Белграда

По словам сербского лидера, это решение Приштины является "нарушением всех правил, не только принципов международного публичного права, но и норм отдельных соглашений от резолюции Совета Безопасности ООН 1244 до Вашингтонского договора".

"Они думают, что используют украинскую ситуацию, обвиняя Сербию в пророссийской позиции. Они думают, что могут воспользоваться ситуацией против Сербии и получить больше, чем они ранее рассчитывали, представляя себя великим борцом против русского тоталитаризма и предполагаемого фашизма, — сказал Вучич. — Мы начнем реагировать политически. Если кто-то думает, что может шантажировать нас и сокрушить Сербию давлением, то он ошибается" (цитата Dnevnik. rs).

"Идея" подсказана Приштине извне

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Альбином Курти, премьер-министром Косово, заявил, что страны Западных Балкан могут "в перспективе" войти в состав Евросоюза. При этом он как бы забыл, что независимость самопровозглашённой республики "официально" международным сообществом не признана: её признают около ста членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС.

Россия, к слову, в этот список не входит.

Приштина уверена: всё получится

Спустя несколько дней после заявления Шольца — 6 мая — Курти сообщил, что "вопрос о вступлении Косово в Совет Европы" может быть рассмотрен уже 20 мая на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Риме. Если Приштина "успеет" подать заявку.

Ожидается, что Косово может занять в Совете Европы место вышедшей из международного органа России:

аналитический центр "Европейская инициатива стабильности" (European Stability Initiative) считает, что у республики есть все шансы вступить в СЕ, поскольку 34 из 46 его членов признают независимость Косово.

Политический советник премьер-министра Косово Жетон Зульфай заявил, что "страны, такие сильные, как Германия, будут помогать" республике.

Остаётся ждать, когда "полыхнёт"

Таким образом, на Балканах — не исключено, что с подачи политиков Евросоюза — может разгореться поутихнувший было конфликт:

власти самопровозглашенной республики Косово нарушили обязательство о невступлении в международные организации тем, что официально подали заявку на вступление в Совет Европы;

такой шаг не только позволяет Сербии начать обещанную кампанию по отзыву признания, но и фактически знаменует собой новый виток эскалации косовского конфликта.

А этот конфликт в нынешних реалиях может довольно быстро перерасти в горячую стадию. Ведь не секрет, что Косово и Метохию изрядно накачали оружием.

Напомним, что ещё в апреле министр обороны Косово рассказывал в соцсетях, что Приштину "продолжают снабжать самым современным оружием и военной техникой". Правда, деталями о поставках не делился.

По данным сербских СМИ, "данайцем, дары приносящим" в данном случае было Великобритания. От неё косовские албанцы получали противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты:

на территорию региона было доставлено двадцать ПТРК Javelin и пятьдесят ПТУР NLAW — и это только первая партия;

в регион приехали британские инструкторы — чтобы убедиться, что косовские "силы безопасности" освоили всю эту технику.

Президент Сербии тогда потребовал объяснений от Бориса Джонсона, назвав происходящее "вооружением террористов".

К слову, нельзя не вспомнить и о роли Турции, которая в прошлом году выделила почти полтора миллиона долларов на "трансформацию косовских сил безопасности в полноценную армию".

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