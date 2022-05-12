Отколовшийся от Сербии регион Косово, который де-факто признан самостоятельным образованием многими странами Запада, хотя де-юре — на уровне ООН — таковым не является сегодня подал заявку на вступление в Совет Европы.
Как заявил президент Сербии Александр Вучич, завтра в Белграде состоится совет национальной безопасности, чтобы принять решение по противодействию властям самопровозглашенной республики Косово.
По словам сербского лидера, это решение Приштины является "нарушением всех правил, не только принципов международного публичного права, но и норм отдельных соглашений от резолюции Совета Безопасности ООН 1244 до Вашингтонского договора".
"Они думают, что используют украинскую ситуацию, обвиняя Сербию в пророссийской позиции. Они думают, что могут воспользоваться ситуацией против Сербии и получить больше, чем они ранее рассчитывали, представляя себя великим борцом против русского тоталитаризма и предполагаемого фашизма, — сказал Вучич. — Мы начнем реагировать политически. Если кто-то думает, что может шантажировать нас и сокрушить Сербию давлением, то он ошибается" (цитата Dnevnik. rs).
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Альбином Курти, премьер-министром Косово, заявил, что страны Западных Балкан могут "в перспективе" войти в состав Евросоюза. При этом он как бы забыл, что независимость самопровозглашённой республики "официально" международным сообществом не признана: её признают около ста членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС.
Спустя несколько дней после заявления Шольца — 6 мая — Курти сообщил, что "вопрос о вступлении Косово в Совет Европы" может быть рассмотрен уже 20 мая на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Риме. Если Приштина "успеет" подать заявку.
Ожидается, что Косово может занять в Совете Европы место вышедшей из международного органа России:
Политический советник премьер-министра Косово Жетон Зульфай заявил, что "страны, такие сильные, как Германия, будут помогать" республике.
Таким образом, на Балканах — не исключено, что с подачи политиков Евросоюза — может разгореться поутихнувший было конфликт:
А этот конфликт в нынешних реалиях может довольно быстро перерасти в горячую стадию. Ведь не секрет, что Косово и Метохию изрядно накачали оружием.
Напомним, что ещё в апреле министр обороны Косово рассказывал в соцсетях, что Приштину "продолжают снабжать самым современным оружием и военной техникой". Правда, деталями о поставках не делился.
По данным сербских СМИ, "данайцем, дары приносящим" в данном случае было Великобритания. От неё косовские албанцы получали противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты:
Президент Сербии тогда потребовал объяснений от Бориса Джонсона, назвав происходящее "вооружением террористов".
К слову, нельзя не вспомнить и о роли Турции, которая в прошлом году выделила почти полтора миллиона долларов на "трансформацию косовских сил безопасности в полноценную армию".
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