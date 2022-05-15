EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подоляка: Россия перешла на Украине к плану "Б"
Садальский о триумфе Украины на "Евровидении": "Придумали: "нацистов у нас нет"!
Пермяк напал на женщину с ножом и попытался поджечь дом
Во Владивостоке покажут "нелегального" Бэтмена под прикрытием "Летучей мыши"
Баширов: в Киеве обсуждают замену Зеленского на Залужного
Испания хочет провести "Евровидение-2023" вместо Украины
Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл
Автор Елена Былкина

Вучич об отказе Сербии вводить антироссийские санкции: "Платим огромную цену"

Мир

Александр Вучич заявил, что Сербия платит огромную цену за отказ от введения санкций против России.

Глава Сербии рассказал, чем жертвует его страна из-за отказа присоединяться к санкциям против России.

"Цена, которую мы платим, огромная, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты," — сказал Вучич.

Вучич заверил, что Сербия будет бороться столько, сколько это будет возможно.

"Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", — объяснил свою позицию президент Сербии.

Ранее Вучич подчеркнул, что Сербия в данный момент находится на пути к Евросоюзу, поэтому страна обязана постепенно согласовываться со всеми решениями ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
сербия александр вучич
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Последние материалы
Полковник Ходарёнок: украинские тербаты — бесполезная тактическая единица
Глава Финляндии оценил реакцию Путина на вступление страны в НАТО
Подоляка: Россия перешла на Украине к плану "Б"
Садальский о триумфе Украины на "Евровидении": "Придумали: "нацистов у нас нет"!
Пермяк напал на женщину с ножом и попытался поджечь дом
Во Владивостоке покажут "нелегального" Бэтмена под прикрытием "Летучей мыши"
Баширов: в Киеве обсуждают замену Зеленского на Залужного
Испания хочет провести "Евровидение-2023" вместо Украины
Бойцы ВСУ из Житомирской области отказались воевать и дезертировали в тыл
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников