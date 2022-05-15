Вучич об отказе Сербии вводить антироссийские санкции: "Платим огромную цену"

Александр Вучич заявил, что Сербия платит огромную цену за отказ от введения санкций против России.

Глава Сербии рассказал, чем жертвует его страна из-за отказа присоединяться к санкциям против России.

"Цена, которую мы платим, огромная, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты," — сказал Вучич.

Вучич заверил, что Сербия будет бороться столько, сколько это будет возможно.

"Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", — объяснил свою позицию президент Сербии.

Ранее Вучич подчеркнул, что Сербия в данный момент находится на пути к Евросоюзу, поэтому страна обязана постепенно согласовываться со всеми решениями ЕС.