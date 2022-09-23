Выступая на заседании Генассамблеи ООН, президент Сербии указал на "очередную демонстрацию странами Запада двойных стандартов".
"На Западе сейчас массово и единодушно осуждают запланированные всенародные референдумы на украинских территориях о присоединении к России, — сказал Александр Вучич. — Во многих выступлениях здесь говорилось об агрессии и нарушении территориальной целостности Украины. (…)
В чём разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и суверенитетом и территориальной целостностью Сербии, которые были грубо нарушены, а вы добились международного признания и легитимности Косово? Никто никогда не давал разумного ответа на этот вопрос".
Сербский лидер напомнил, что Россия защищает запланированное осуществление и подчеркивает право народов на самоопределение, указывая в этом контексте на Косово, когда войска НАТО оккупировали спорную сербскую провинцию и поддерживали ее отделение.
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