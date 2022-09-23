Выступая на заседании Генассамблеи ООН, президент Сербии указал на "очередную демонстрацию странами Запада двойных стандартов".

"На Западе сейчас массово и единодушно осуждают запланированные всенародные референдумы на украинских территориях о присоединении к России, — сказал Александр Вучич. — Во многих выступлениях здесь говорилось об агрессии и нарушении территориальной целостности Украины. (…)

В чём разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и суверенитетом и территориальной целостностью Сербии, которые были грубо нарушены, а вы добились международного признания и легитимности Косово? Никто никогда не давал разумного ответа на этот вопрос".