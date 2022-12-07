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Saxo Bank опубликовал свой традиционный "шок-прогноз" на наступающий год

Мир

Saxo Bank по традиции опубликовал аналитический прогноз на наступающий год. В этот раз — впрочем, как всегда — некоторые выкладки специалистов, мягко говоря, шокируют.

Saxo Bank опубликовал свой традиционный "шок-прогноз" на наступающий год

Так, например, по словам директора по инвестициям Saxo Стина Якобсена, 2023 год "потрясёт мир" экономической политикой военного времени, голосованием Великобритании за воссоединение с Европейским Союзом, отставкой президента Франции Эммануэля Макрона и восстанием Китая, Индии и ОПЕК против "превращения доллара в оружие”.

"Любая вера в возврат к антиинфляционной допандемической динамике невозможна, потому что мы вступили в глобальную военную экономику, и все крупные державы по всему миру сейчас пытаются укрепить свою национальную безопасность на всех фронтах, — написано в опубликованном документе. — Этот сценарий применим либо в реальном военном смысле, либо из-за глубокой нестабильности в цепочке поставок, энергетической и даже финансовой нестабильности, которые были выявлены в результате пандемии и вторжения России на Украину”.

Основные "пункты" прогноза

Согласно "предсказанию" датского инвестиционного банка, в 2022 году будет введён широкомасштабный контроль над ценами, поскольку правительства таких стран, как США и Великобритания, не смогут обуздать безудержную инфляцию, что приведет к росту цен на золото до 3000 долларов за унцию:

"В условиях военной экономики рука правительства будет безжалостно расширяться до тех пор, пока ценовое давление угрожает стабильности”, — утверждает Якобсен, добавляя, что попытки Запада ограничить цены на российскую нефть, вероятно, обречены на провал.

Британия вернётся в европейскую семью

По словам аналитиков Sахо, политические потрясения в охваченной рецессией Великобритании приведут к референдуму об отмене Brexit, после того как Лейбористская партия придёт к власти в третьем квартале года. Голосование за воссоединение, скорее всего, состоится, что будет способствовать укреплению британского фунта.

Общеевропейская армия

В опубликованном прогнозе также говорится о том, что в 2023 году будет реализовываться соглашение о формировании армии ЕС. В качестве обоснования этого проводится аналогия между сегодняшней Европой и Европой начала 20-го века:

"События на Украине принесли в Европу менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года. И речь идет не только о крайне неадекватном военном потенциале в Западной Европе, но и о промышленной модели, ориентированной на Германию, которая оказалась под угрозой существования из-за того, что Европа отрезала себя от дешевой и богатой российской нефти и газа”.

Война доллару

Китай, Индия и ОПЕК выступят против доминирования США в мировой валютной системе, создав международный клиринговый союз и новый резервный актив, предсказал Saxo:

Финансовые санкции США против России из-за украинского кризиса "вызвали шок” в странах, не являющихся военными союзниками Вашингтона.

Другие прогнозы:

  • японская иена будет привязана к доллару США на 200/1,
  • чтобы "перезагрузить” свою финансовую систему, по крайней мере, одна страна объявит о запрете производства мяса к 2030 году,
  • будет произведена корректировка финансовых законов с целью ликвидации налоговых убежищ и закрытия налоговых лазеек для хедж-фондов.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Saxo Bank известен смелыми прогнозами, заставляющими инвесторов задуматься о "шокирующих вещах", которые могут произойти в следующем году.

Некоторые из прогнозов банка на 2022 год были весьма точными. Например, о том, что новая холодная война может разразиться на нескольких фронтах, а ускоряющаяся космическая гонка усилит соперничество между США и Китаем. Или о том, что Facebook* потеряет долю рынка из-за его низкой привлекательности для молодежи (материнская компания Facebook*, Meta Platforms*, потеряла две трети своей рыночной стоимости в этом году).

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У Запада против России остался мощный козырь - политолог Шабров
Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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