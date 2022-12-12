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Ольга Лебедева

Реальность кладёт на обе лопатки западный нарратив про Украину

Мир

События, происходящие на Украине, стараниями ряда западных политиков — Белого дома, Пентагона и официальных источников в Великобритании, Франции, Германии и штаб-квартирах ЕС и НАТО в Брюсселе — и СМИ, рядовым гражданам этих стран преподносятся в виде некоего нарратива, мало имеющего общего с реальностью.

Реальность кладёт на обе лопатки западный нарратив про Украину

О последствиях такого подхода в статье, опубликованной на портале Daily Reckoning, рассуждает американский юрист, редактор Strategic Intelligence Джеймс Г. Рикардс.

Нарратив

Дела на Украине идут относительно хорошо. Вооруженные силы Украины (ВСУ):

  • продвинулись на востоке страны вдоль линии, которая проходит параллельно российским укрепленным линиям между Донецком и Луганском;
  • вновь оккупировали Херсон — региональную столицу, которая стратегически расположена на реке Днепр и является основным выходом Киева к Черному морю и международной торговле.

Президент Зеленский в тщательно подобранном "брутальном" образе — полувоенной футболке, с воспалёнными глазами и не всегда чисто выбритый — рекламирует эти "достижения" на видеопрезентациях перед ООН, G20 и другими международными аудиториями.

Основываясь на всём этом, СМИ регулярно сообщают, что Россия отступает, российские войска деморализованы, Путина вот-вот отстранят от власти, а полная победа Украины — всего лишь вопрос времени.

Зачем всё это?

Ответ прост: данный нарратив нужен, чтобы продолжать увеличивать "финансовую помощь" Киеву и накачивать ВСУ оружием, дабы американские производители не потеряли баснословные доходы.

Реальность

Реальная ситуация на поле боя почти полностью противоречит западным нарративам:

  • Украина действительно заняла Херсон, но только после того, как Россия вывела оттуда войска, сохранив контроль над Днепром с восточного берега;
  • даже с учетом оставления Херсона почти весь промышленный, технологический и природный потенциал бывшей Украины находится в Донбассе, который стал российской территорией;
  • численность ВСУ значительно уменьшилась из-за больших потерь;
  • от современного оружия, поставляемого странами НАТО, толку мало, потому что ВСУ не умеют им пользоваться, а регулярные обстрелы инфраструктуры "страны 404" к тому же сильно затрудняют его доставку на передовую.

ВС РФ готовятся начать массированное контрнаступление

И за то время, пока украинцы и их западные кураторы создавали свои нарративы, Россия провела мобилизацию — 300 тысяч человек влились в ряды её армии. Согласно данным Минобороны, более 180 тысяч из этих военнослужащих в настоящее время развернуты в боевых порядках, остальные 120 завершают обучение наукам ведения современного боя.

Учения российских военных на полигонах в Белоруссии

Что потом?

Основными целями этого контрнаступления, как заявляют военные эксперты, станут:

  • Харьков на северо-востоке,
  • Одесса на юго-западе,
  • Запорожье в центральной части страны на реке Днепр.

После того как эти города будут взяты — а в этом не сомневаются даже на Западе — Россия получит контроль над всем побережьем от Азовского до Черного морей. И заодно обезопасит крупнейшую в Европе АЭС, которую безумцы из Киева всё время пытаются повредить.

"Москва включит всю эту территорию в состав Российской Федерации и, вероятно, продвинется дальше в Молдову, чтобы воссоединиться с пророссийским Приднестровьем со столицей в Тирасполе. На этом этапе стратегические цели России будут выполнены. Украина останется как огрызок между Киевом и Львовом", — предполагает Рикардс.

Последствия для "слепых" стран

Экономические последствия этих событий, пожалуй, превзойдут даже самые пессимистичные прогнозы. Напомню, что президент США пообещал: санкции не будут сняты, пока Россия "не покинет Украину". Но мы никуда оттуда не собираемся. То есть санкции будут продолжаться бесконечно.

И если на нашу страну санкции оказали "незначительное экономическое влияние", то их последствия для Европы и США уже можно назвать разрушительными:

  • нехватка энергии, инфляция, нарушение цепочек поставок — это неполный список последствий, которые приведут к тому, что ЕС и США впадут в серьезную рецессию в первой половине 2023 года.

По мнению Джеймса Г. Рикардса, который является инвестиционным банкиром с 40-летним опытом работы на рынках капитала на Уолл-стрит, миру надо готовиться "к большей нестабильности грядущей зимой".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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