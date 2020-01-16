США - Иран: сложный драматический сюжет только начинается

В первой в этом году программе "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова побеседовала с доктором философских наук, кандидатом политических наук, политолог Вячеславом Полосиным и секретарем Объединенной коммунистической партии РФ Дарьей Митиной.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Обсудили события недели, искали необычное и давали этому объяснение. А год начался бодро, важных событий было много…

США vs Иран

— 2020 год начался действительно более чем необычно.

Первая тема, конечно, кризис США — Иран. На самом деле в него вовлечены многие страны. Хочется услышать ваше мнение об убийстве генерала и версий этого преступления.

Следом за этим погиб украинский самолет. Это напомнило о других таких случаях. Ваше мнение, Дарья Александровна?

США уходят по-американски: прощаются — и остаются

Дарья Митина: Есть такая популярная точка зрения, что Соединенные Штаты стремятся уйти с Ближнего Востока и сосредоточиться на дальневосточном театре военных действий, посвятить себя отношениям с Китаем. Я этого мнения не разделяю, потому что не вижу эмпирического подтверждения данной версии. Я вижу, что американский военный контингент в регионе наращивается, а никак не сокращается.

Да, мы видим очень много риторических заявлений, очень много демагогий, очень много политики. Трамп постоянно высказывается в том ключе, что не нужно тратить деньги непонятно на что. Но надо понимать, что внешняя политика Соединенных Штатов — это равнодействующая сразу многих сил, а не один Трамп.

Здесь существует группа ястребов во главе с руководителем Пентагона Помпео, который не разделяет точку зрения, что нужно уходить. Есть голые факты, например, военный контингент в Афганистане еще Обама обещал сокращать и даже начал сокращать. До 12 тысяч сократил.

А уже в первую каденцию Трампа мы видим, что военный контингент американцев в Афганистане достиг уже 14 тысяч человек. И сейчас конгресс и сенат обсуждают вопрос об увеличении его до 16 тысяч.

Как-то не очень получается у американцев уходить. Они, так скажем, по-английски или по-американски прощаются и не уходят.

То же самое по Сирии: Трамп очень помпезно и пропагандистски ярко и громко объявил о том, что они уходят из Сирии. Тем не менее вскоре выяснилось, что они не уходят никуда, они сохраняют за собой контроль над нефтяными полями, нефтяными месторождениями, нефтеперерабатывающими заводами северо-востока Сирии. А это как раз, что называется, ключевые высоты сирийской экономики.

Никуда американцы не уходят пока что. Пока что все это только на уровне заявлений.

Убийство Сулеймани

Что касается Ирана — да, были попытки (но тоже очень невнятные, очень слабо артикулированные демократической администрацией Обамы) как-то замириться с Ираном. Но эти попытки были прекращены с приходом республиканской администрации. И здесь даже не столько Трамп, наверное, сколько эти самые ястребы тому виной.

Многие говорят, что убийство Касема Сулеймани — это акция, придуманная и продавленная лично Майком Помпео.

Может быть, это и так. По крайней мере, он был одним из приводных ремней. Убийство Сулеймани — это не просто какая-то рядовая американская спецоперация, коих сотни, это убийство ключевого персонажа иранских спецслужб.

Подразделение специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей иранской революции занималось спецоперациями Ирана за рубежом. Это огромный ареал действий, включая военные действия в Сирии.

Россия очень обеспокоена этим терактом.

Потому что иранские подразделения "Хезболлы", "Аль-Кудса" были элементами архитектуры безопасности в регионе, которая сложилась со значительным участием России.

Ирак в данном случае имеет большое значение, потому что с начала XXI столетия ситуация в Ираке перевернулась зеркально.

От глобального доминирования суннитов после американской операции теперь иракскую политику вершат шииты и курды. И здесь, конечно, влияние того же самого Касема Сулеймани было сложно переоценить.

Конфликт опасен для всего мира

Поэтому это огромный клубок, как вы уже верно сказали, очень интернационализированный конфликт.

Это не двухсторонний американский и иранский конфликт, на который можно было закрыть глаза. Он затрагивает всю региональную безопасность на Ближнем Востоке и оказывает влияние на весь мир.

Естественно, все это будет иметь огромные последствия.

Не нужно тешить себя иллюзиями, что вроде вчера Трамп сделал какое-то слабое, может быть, с точки зрения пропаганды заявление. Многие даже пишут, что Трамп испугался, что он сделал какие-то миролюбивые заявления, обещания дал.

На самом деле в обещания американцев верить нельзя точно так же, как и в обещания любых политиков.

И что американцы, что иранцы любят месть подавать холодной. Так что еще неизвестно, во что это все выльется. И было бы преждевременно говорить, что все успокоилось, стороны обменялись позиционными ударами — и все.

На самом деле мы наблюдаем только начало, только завязку какого-то очень сложного и драматического сюжета.

Я в этом абсолютно уверена.

— Вячеслав Сергеевич, хотелось бы узнать ваше мнение по клубку этих серьезных проблем. Это все-таки региональный конфликт или намечается чуть ли не очередная мировая война?

Выгодоприобретатель конфликта с Ираном — Трамп

Вячеслав Полосин: Я предпочитаю при анализе любых ситуаций, в том числе и этой, руководствоваться знаменитым древнеримским вопросом: "Кому это выгодно?" Потому что этот вопрос сразу и показывает всегда подлинного заказчика или подлинного субъекта всех этих действий.

Кому это выгодно?… Я сейчас не утверждаю, что тот виноват или другой. Но можно найти несколько таких сторон, которым это выгодно…

— И кто главный выгодоприобретатель?

Первый, понятно, это сам президент Трамп, которому угрожают импичментом.

— Про который сразу все забыли.

— Насколько я помню, и когда Клинтону угрожали импичментом, он как раз тоже нанес удары ракетами.

Уже складывается определенная традиция: маленькой победоносной войной, как это называлось раньше, закрыть свои личные проблемы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев