Выдавливание США из Европы и Ближнего Востока началось

Одновременно с убийством иранского генерала США в очередной раз не дали визу в ООН министру иностранных дел Ирана. Совсем недавно то же было в отношении России и других стран. Фактически Штаты поставили себя выше ООН и всего мира. Но в то же время это явно напоминает предсмертные конвульсии.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Почему НАТО на грани развала? Какие европейские страны больше всего хотят освободиться? Как началось выдавливание США с Ближнего Востока?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии Российской Федерации Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

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— Как раз одновременно с убийством генерала Касема Сулеймани должен был приехать в ООН министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, но американцы не дали ему визу.

Дарья Митина: Хотя он там был обязан присутствовать по должности.

Что американцы делают неправильно

— Конечно. Перед этим не дали визу другим иранским и не только иранским, многим нашим политикам. Таким образом американцы тоже совершенно нагло и беспардонно не исполняют свои обязательства перед ООН. Конечно, ООН выразила свое несогласие с такой позицией. Но и все. И все промолчали. И в итоге нет международного права, есть только право силы. Кто сильнее, тот и прав.

А фраза о том, что мы уйдем из Ирака, когда вы отдадите нам миллиарды за ту базу, которую мы у вас построили… То есть американцы пришли в Ирак, разбомбили его, угробили кучу народа, а теперь Ирак им еще и должен.

А какая реакция международная? Опять никакая. Вячеслав Сергеевич, как вы оцениваете позицию Европы по этой ситуации? Судя по всему, очевидно, что они не очень довольны тем, что происходит.

Вячеслав Полосин: Видите ли, даже если Демократическая партия США настолько недовольна, что законодательно ограничила правомочие своего президента в этом регионе после совершенной им акции, что говорить о Европе, которая, как Трамп сам на днях заметил, его не любит, хотя он ее защищает от России. Где-то в Twitter он такую запись на днях оставил.

Там уже давно люди, по-моему, кривятся от такой политики.

Трамп очень способствовал тому, чтобы Европа все больше и больше старалась выходить из-под влияния США.

Как отвечает Европа на действия США

— Будет ли это как-то проявляться в реальных изменениях? Или будут только недовольные высказывания и осуждения политики США? Либо все-таки это приведет к каким-то результатам?

В.П.: Думаю, что в конце концов все это приведет к прагматике.

Д.М.: В сиюминутной текучке, я думаю, голос Европы не очень слышно. За исключением того, что целый ряд стран уже объявили о выводе своих военных контингентов из Ирака, что называется, от греха подальше.

Даже такие замечательные "бастионы" Америки в Европе, "крупные" региональные державы, как Латвия, Литва, Эстония, Словакия, уже целый один латыш и целых три словака, видимо, покинули территорию Ирака.

Но уже и такие страны, как Германия, подтянулись. В целом это просто сигнал американцам, что уже не могут европейские державы чувствовать себя в достаточной безопасности под "надежным" крылышком Соединенных Штатов, как они чувствовали раньше.

Потому что раньше, если такие военные контингенты вводились, то, во-первых, это делалось под эгидой НАТО, которая как международная организация несла ответственность за безопасность своих комбатантов. Сейчас, как видим, ситуация пошла вразнос. Поэтому страны НАТО потихонечку отползают от всего этого сюжета, уже не желают подвергать риску жизни своих людей.

И это очень плохой и серьезный показатель. И на самом деле это говорит о том, что все концентрируется именно в США.

Демонстрация силовых возможностей, военных мускул все больше и больше поляризируется именно на полюсе Соединенных Штатов.

То есть Штаты все более отвязано себя чувствуют, не заворачиваясь такими пустыми формальностями, как согласование с тем же НАТО или со своим парламентом. Это все очень прискорбно, но это реальность, к сожалению.

Что касается сирийского театра военных действий, то здесь это тоже имеет большое значение. Потому что если мы рассматриваем этот регион как единый, очень хорошо, что парламент Ирака проголосовал за прекращение антиигиловской операции (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России — Ред.).

Это говорит о том, что есть, по крайней мере, какая-то правовая основа для того, чтобы требовать вывода американских войск.

Я думаю, что Сирия в ближайшее время тоже предпримет какие-то такие дипломатические ходы, чтобы артикулировать свое несогласие с тем, что американские солдаты остаются на ее территории.

Потому что пока это чисто, что называется, по факту. Они там находятся по факту, но находятся вне всяких соглашений, каких-то международных решений, прав и законов. США там просто потому, что пришли и заняли, как говорится.

И вот этот иракский прецедент — это, на мой взгляд, прецедент в этом плане очень положительный, потому что он положил начало дипломатическому, по крайней мере, выдавливанию Соединенных Штатов.

На силовое пока что силенок еще не хватает, но, по крайней мере, дипломатическое выдавливание США с Ближнего Востока началось, на мой взгляд.

Что касается НАТО, то, как мне представляется, Франция в лице президента Макрона тоже уже ищет какие-то ходы как бы уйти из-под влияния США и вести свою собственную политику. Тем более, что Франция изначально в НАТО была в особом положении, не участвовала в военной организации, а только в политической. Поэтому наиболее слабое звено НАТО — это, на мой взгляд, Франция. Хотя уже похоже, что и Германия начинает тяготиться.

— Не только они тяготятся. Там уже достаточно многие хотят выйти из НАТО.

В. П.: Там вопрос будет, я тут согласен, чисто прагматический.

Европейцы не будут жертвовать своими интересами, благосостоянием, опасаясь каких-то суровых санкций, потому что они в зависимости находятся.

Поэтому они не будут, конечно, резко рвать. Но по возможности и по мере ослабления давления на них из-за океана они будут стараться освободиться и создать некую свою собственную систему безопасности.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев