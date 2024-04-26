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Стало известно, какой чай улучшает когнитивные способности

Scientific Reports: обжаренный зеленый чай улучшает когнитивные способности

2:07
Наука

Исследование, проведенное учеными из университета гигиены труда и гигиены окружающей среды в Японии, выявило, что употребление "обжаренного" зеленого чая способствует повышению скорости реакции и умственной активности. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Scientific Reports: обжаренный зеленый чай улучшает когнитивные способности
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для исследования были привлечены 20 молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Их попросили заполнить опросник, в котором оценивалось их субъективное ощущение усталости и уровень стресса на рабочем месте.

После этого участников разделили на три группы и предложили им выпить напиток-плацебо, обычный зеленый чай или напиток на основе предварительно обжаренных чайных листьев.

Обжаренный чай представляет собой вид зеленого чая, который изготавливается в Японии. В процессе его приготовления чайные листья, не подвергнутые ферментации, обжариваются в фарфоровой посуде, что придает им коричневатый оттенок, характерный запах и вкус.

После употребления чая участников попросили выполнить пятиминутное арифметическое задание на умение. Затем были проведены три дополнительных теста для оценки когнитивных способностей. Эти процедуры повторялись трижды.

Все это время фиксировались различные физиологические показатели, такие как сердечный ритм, дыхание, активность мозга, насыщенность крови кислородом, кровяное давление, сердечный выброс и уровень гемоглобина в крови.

Результаты тестов показали, что участники второй группы, которым был предложен зеленый чай, лучше справились с заданиями по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Однако те, кто потреблял "обжаренный чай", проявили самые высокие показатели скорости реакции и умственной активности.

Кроме того, отмечается, что во всех трех группах не было обнаружено значимых различий в уровнях стресса в течение всего эксперимента.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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