Авиакатастрофа в Иране - чья вина?

Катастрофа украинского самолета "Боинг" в Тегеране. Его возможное сбитие — это совпадение и случайность или все же закономерность в результате обострения обстановки и неизбежные реалии военного конфликта?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии Российской Федерации Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

США — Иран: сложный драматический сюжет только начинается

Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона

США показали беспомощность и ненужность ООН

Выдавливание США из Европы и Ближнего Востока началось

Обращаем внимание читателей, что беседа состоялась 10 января 2020 года.

Причины гибели самолета над Ираном

— Что вы думаете по поводу гибели украинского самолета в небе Ирана? Это совпадение, случайность или все-таки закономерность в результате обострения обстановки, реалии военного конфликта? Сначала говорили, что катастрофа случилась из-за технической неисправности. Потом эту версию убрали.

И уже продемонстрировали видео, как ракета попадает в самолет и самолет сразу взрывается в воздухе. При этом видео не совсем понятное… Просто так это не снимешь — надо знать, куда направлять камеру, что снимать. И видео представлено без каких-либо комментариев. Дарья Александровна, ваше мнение.

Дарья Митина: Видео-то там действительно такое, что непонятно еще реальное это видео или компьютерная визуализация. А в последнем случае может быть большая разница с тем, что и как было в реальности. Мы уже видели разные версии этой визуализации и без ракеты, и с ракетами.

Всевозможные новые компьютерные версии появляются. Сейчас это дело совсем не сложное, сиди и рисуй, что хочешь. Когда я выезжала сюда в студию, как раз час назад открыли первый бортовой самописец. Пока еще в любом случае рано говорить о чем-то конкретном. Этих самописцев несколько.

— Два.

— Да. Они сейчас под совместным контролем открываются. Иран контролирует процесс. Он пригласил сразу же и официально соответствующие службы и Украины, и Соединенных Штатов поучаствовать в этом процессе.

Расследование гибели самолета над Ираном

— А почему Соединенные Штаты? Потому что этот самолет Boeing?

— Во-первых, потому что это Boeing, раз. Boeing, кстати, там присутствует именно как компания в этой комиссии.

Во-вторых, именно из уст Помпео изначально прозвучало, что это была ракета. Потом уже это же повторил за ним Трюдо, премьер-министр Канады, и другие политики.

Но сейчас откроют оба самописца, будут известны какие-то конкретные результаты, и тогда уже можно будет делать какие-то первоначальные выводы — техническая ли это неисправность, или все-таки действительно преднамеренная или непреднамеренная ошибка, ошибка ПВО иранских или не иранских.

Это все, на мой взгляд, пока что только версии. Они могут подтвердиться или нет, и могут возникнуть другие версии. Пока комиссия не выскажется официально, не вынесет вердикт, это все просто версии. Может быть любой вариант на самом деле.

Иран, мне кажется, в любом случае подходит к этому делу серьезно и честно…

— Ирану это было вообще никак невыгодно, совершенно ни к чему, а совсем наоборот.

— То, что Ирану это невыгодно, безусловно, так. Но это может быть, во-первых, действительно техническая ошибка ракетчиков. Может быть, они перепутали, решили, что это военная цель, а это оказался гражданский самолет. Конечно, такой вариант тоже нельзя исключать.

Иран как-то очень мягко себя ведет. Он не настаивает ни на какой-то приоритетной версии и предлагает дождаться расследования. И это совершенно правильно.

— Извините, он ведет себя очень мягко, но там же 290 человек погибло. Хотя, когда американцы сбили иранский А-300, жертв было столько же, но ведь президент США сказал, что Америка не извиняется.

— Америка не извиняется.

— 290 человек погибло — и ничего.

— С американцами все понятно. А здесь посмотрим. Пока что это, опять же, поле для внешнеполитических заявлений, игрищ и т. д.

— Все-таки эта катастрофа — просто некое совпадение?

— Это может быть и совпадение, это может быть и техническая неисправность…

Ошибка Ирана непреднамеренна

— Вячеслав Сергеевич, как вы считаете, почему такое произошло?

Вячеслав Полосин: Здесь я доверяю даже больше нашим российским специалистам, которые сейчас в данной ситуации никак не ангажированы, что очень важно. У нас действительно высокие профессионалы. Я почитал их высказывания по данному вопросу.

В основном высказывания российских экспертов сводятся к тому, что в этом случае была внешняя причина, что это не техническая неисправность, преднамеренная или непреднамеренная — это уже второй вопрос.

Тут может быть ряд версий. Это могла быть и случайная ракета, как в свое время случайно украинская ракета сбила самолет, летевший в Израиль, над Черным морем просто потому, что плохо пустили, а она притягивается к теплу.

— Там учения были.

— Да.

А здесь это произошло через несколько часов после обстрела американских баз. Поэтому, естественно, ПВО Ирана должны были в этот момент быть в полной готовности.

Может быть, у кого-то просто нервы сдали или ошибку кто-то допустил, в темноте тем более. В такой обстановке все что угодно может быть.

Версия, что это трагическая случайность, достаточно большая, наибольшая вероятность именно вот этой версии.

Но я не исключаю, что это могла быть и не иранская ракета, а ракета кого-то, например, провокатора, который это специально сделал, чтобы обвинить в итоге именно иранскую сторону.

Но вина Ирана в гибели самолета есть точно

— Знаете, уже в любом случае вина Ирана в том, что так же, как это было и в 2014 году над Донбассом, он, как Украина, не закрыл небо для гражданских рейсов. Обязательно нужно было закрывать небо, тем более для международных полетов.

— В такой ситуации, я думаю, да.

— Это должно делаться как-то сразу же автоматически. Но это опять не было сделано.

— Тут же можно ожидать вообще практически серьезных военных действий — после обстрела ими американских баз это было вполне реально. Могли и оттуда ракеты полететь.

Д. М.: Могли.

В. П.: И к ним. И в это время спокойно запускать в эту зону гражданские самолеты, конечно, было по крайней мере странно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев