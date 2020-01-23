Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Авиакатастрофа в Иране - чья вина?

Мир » Азия » Ближний Восток

Катастрофа украинского самолета "Боинг" в Тегеране. Его возможное сбитие — это совпадение и случайность или все же закономерность в результате обострения обстановки и неизбежные реалии военного конфликта?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой, Дарьей Митиной и Вячеславом Полосиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали доктор философских наук, кандидат политических наук, политолог Вячеслав Полосин и секретарь Объединенной коммунистической партии Российской Федерации Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

США — Иран: сложный драматический сюжет только начинается

Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона

США показали беспомощность и ненужность ООН

Выдавливание США из Европы и Ближнего Востока началось

Обращаем внимание читателей, что беседа состоялась 10 января 2020 года.

Причины гибели самолета над Ираном

— Что вы думаете по поводу гибели украинского самолета в небе Ирана? Это совпадение, случайность или все-таки закономерность в результате обострения обстановки, реалии военного конфликта? Сначала говорили, что катастрофа случилась из-за технической неисправности. Потом эту версию убрали.

И уже продемонстрировали видео, как ракета попадает в самолет и самолет сразу взрывается в воздухе. При этом видео не совсем понятное… Просто так это не снимешь — надо знать, куда направлять камеру, что снимать. И видео представлено без каких-либо комментариев. Дарья Александровна, ваше мнение.

Дарья Митина: Видео-то там действительно такое, что непонятно еще реальное это видео или компьютерная визуализация. А в последнем случае может быть большая разница с тем, что и как было в реальности. Мы уже видели разные версии этой визуализации и без ракеты, и с ракетами.

Всевозможные новые компьютерные версии появляются. Сейчас это дело совсем не сложное, сиди и рисуй, что хочешь. Когда я выезжала сюда в студию, как раз час назад открыли первый бортовой самописец. Пока еще в любом случае рано говорить о чем-то конкретном. Этих самописцев несколько.

— Два.

— Да. Они сейчас под совместным контролем открываются. Иран контролирует процесс. Он пригласил сразу же и официально соответствующие службы и Украины, и Соединенных Штатов поучаствовать в этом процессе.

Расследование гибели самолета над Ираном

— А почему Соединенные Штаты? Потому что этот самолет Boeing?

  • — Во-первых, потому что это Boeing, раз. Boeing, кстати, там присутствует именно как компания в этой комиссии.
  • Во-вторых, именно из уст Помпео изначально прозвучало, что это была ракета. Потом уже это же повторил за ним Трюдо, премьер-министр Канады, и другие политики.

Но сейчас откроют оба самописца, будут известны какие-то конкретные результаты, и тогда уже можно будет делать какие-то первоначальные выводы — техническая ли это неисправность, или все-таки действительно преднамеренная или непреднамеренная ошибка, ошибка ПВО иранских или не иранских.

Это все, на мой взгляд, пока что только версии. Они могут подтвердиться или нет, и могут возникнуть другие версии. Пока комиссия не выскажется официально, не вынесет вердикт, это все просто версии. Может быть любой вариант на самом деле.

Иран, мне кажется, в любом случае подходит к этому делу серьезно и честно…

— Ирану это было вообще никак невыгодно, совершенно ни к чему, а совсем наоборот.

— То, что Ирану это невыгодно, безусловно, так. Но это может быть, во-первых, действительно техническая ошибка ракетчиков. Может быть, они перепутали, решили, что это военная цель, а это оказался гражданский самолет. Конечно, такой вариант тоже нельзя исключать.

Иран как-то очень мягко себя ведет. Он не настаивает ни на какой-то приоритетной версии и предлагает дождаться расследования. И это совершенно правильно.

— Извините, он ведет себя очень мягко, но там же 290 человек погибло. Хотя, когда американцы сбили иранский А-300, жертв было столько же, но ведь президент США сказал, что Америка не извиняется.

— Америка не извиняется.

— 290 человек погибло — и ничего.

— С американцами все понятно. А здесь посмотрим. Пока что это, опять же, поле для внешнеполитических заявлений, игрищ и т. д.

— Все-таки эта катастрофа — просто некое совпадение?

— Это может быть и совпадение, это может быть и техническая неисправность…

Ошибка Ирана непреднамеренна

— Вячеслав Сергеевич, как вы считаете, почему такое произошло?

Вячеслав Полосин: Здесь я доверяю даже больше нашим российским специалистам, которые сейчас в данной ситуации никак не ангажированы, что очень важно. У нас действительно высокие профессионалы. Я почитал их высказывания по данному вопросу.

В основном высказывания российских экспертов сводятся к тому, что в этом случае была внешняя причина, что это не техническая неисправность, преднамеренная или непреднамеренная — это уже второй вопрос.

Тут может быть ряд версий. Это могла быть и случайная ракета, как в свое время случайно украинская ракета сбила самолет, летевший в Израиль, над Черным морем просто потому, что плохо пустили, а она притягивается к теплу.

— Там учения были.

— Да.

А здесь это произошло через несколько часов после обстрела американских баз. Поэтому, естественно, ПВО Ирана должны были в этот момент быть в полной готовности.

Может быть, у кого-то просто нервы сдали или ошибку кто-то допустил, в темноте тем более. В такой обстановке все что угодно может быть.

Версия, что это трагическая случайность, достаточно большая, наибольшая вероятность именно вот этой версии.

Но я не исключаю, что это могла быть и не иранская ракета, а ракета кого-то, например, провокатора, который это специально сделал, чтобы обвинить в итоге именно иранскую сторону.

Но вина Ирана в гибели самолета есть точно

— Знаете, уже в любом случае вина Ирана в том, что так же, как это было и в 2014 году над Донбассом, он, как Украина, не закрыл небо для гражданских рейсов. Обязательно нужно было закрывать небо, тем более для международных полетов.

— В такой ситуации, я думаю, да.

— Это должно делаться как-то сразу же автоматически. Но это опять не было сделано.

— Тут же можно ожидать вообще практически серьезных военных действий — после обстрела ими американских баз это было вполне реально. Могли и оттуда ракеты полететь.

Д. М.: Могли.

В. П.: И к ним. И в это время спокойно запускать в эту зону гражданские самолеты, конечно, было по крайней мере странно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы boeing иран боинг украина сша и иран дарья митина инна новикова необычная неделя вячеслав полосин экспертное мнение гибель самолета в иране авиакатастрофа над ираном
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные быть кумирами - Гороскоп дня
Ближний Восток
Авиакатастрофа в Иране - чья вина?
Новости Армении
СМИ о заседаниях Лазаревскоко клуба: искаженная реальность
Новости Все >
Археологи обнаружили жертву извержения Везувия со стеклянным мозгом
Часы Судного дня показывают 100 секунд до "ядерной полуночи"
В Екатеринбурге курьер "Яндекс.Еды" доставлял наркотики
Мать тройняшек, найденная в Туапсе, снова сбежала из дома
В США разработают полностью безэкипажный корабль с нуля
Врач Алексей Хухрев: "история с коронавирусом раздута ради денег"
Специалисты восстановили голос мумии возрастом 3000 лет
Заявки на участие в конкурсе "PROбре﻿нд" принимаются до 28 февраля
Росгвардия проводит проверку по факту смерти солдата в Москве
Российские подлодки смогут "взламывать" арктический лед
Последние материалы
Авиакатастрофа в Иране - чья вина?
В США разработают полностью безэкипажный корабль с нуля
Врач Алексей Хухрев: "история с коронавирусом раздута ради денег"
Специалисты восстановили голос мумии возрастом 3000 лет
Заявки на участие в конкурсе "PROбре﻿нд" принимаются до 28 февраля
Росгвардия проводит проверку по факту смерти солдата в Москве
Российские подлодки смогут "взламывать" арктический лед
СМИ о заседаниях Лазаревскоко клуба: искаженная реальность
Минздрав предложил ввести дистанционную выдачу направлений на анализы
Диетолог: ожирение может быть "заразным"
Популярное
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия

В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".

Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Соломон Соловьев Рожденные быть кумирами - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Рунический камень описал конец света Игорь Буккер Василий Амирджанов Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны Василий Амирджанов
Комментарии
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Путин не пожал руку Майку Пенсу
Цекало отказался говорить с детьми об экс-супруге
Путин не пожал руку Майку Пенсу
Путин не пожал руку Майку Пенсу
В США разработают полностью безэкипажный корабль с нуля
Путин не пожал руку Майку Пенсу
Путин не пожал руку Майку Пенсу
Как наша иммунная система страдает при торможении авто
Росгвардия проводит проверку по факту смерти солдата в Москве
Скорость ходьбы влияет на уровень интеллекта
Путин не пожал руку Майку Пенсу
Бандера значится "агентом Гитлера" в архивных документах США
В Подмосковье военнослужащий покончил с собой в туалете
В Подмосковье военнослужащий покончил с собой в туалете
Александр Грибов назначен 12-м заместителем Мишустина
Родители накормили двухмесячного ребенка смесью из молока и водки
СМИ: Зеленского постигло фиаско в Давосе
Отец Урганта рассказал, что за убийство его сына предлагали $10000
Минздрав предложил ввести дистанционную выдачу направлений на анализы
США могут установить системы ПРО в Ираке
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ